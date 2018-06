François: Mein älterer Sohn will unbedingt Fussball-Goalie werden.

Flavio: Tönt doch toll. Soviel ich weiss, fliesst kein Tropfen englisches Blut durch seine Venen.

Pius: Das sind schon mal gute Voraussetzungen.

David: Ausserdem haben ein paar Klubs ein veritables Goalieproblem. Denken wir nur an Liverpool und Loris Karius.

Tobias: Ganz bitter. Da lacht Deutschland jahrzehntelang über englische Torhüter, und was passiert? Ausgerechnet ein deutscher Torhüter rehabilitiert im Champions-League-Final all die epochalen Flops von David Seaman, David James, Paul Robinson, Robert Green, Joe Hart und vielen anderen, die mir jetzt nicht mehr einfallen.

David: Vielleicht gründet das englische Goalieproblem nicht in den Genen, sondern in irgendwelchen äusseren Umständen. Ich erinnere mich an den Torhüter von Tottenham, der gegen Cristiano Ronaldo – äh Real Madrid natürlich –

ein oberfaules Tor kassiert hat.

Flavio: Stimmt. Aber das ist kein Vergleich zu Karius’ Flop.

Pius: Karies?

Flavio: Um Karius muss man sich keine Sorgen machen. Seine Zukunft als Torhüter ist gesichert. Schliesslich hat ihm der Präsident von Rimini ein Angebot gemacht. Ist zwar nur dritte Liga, aber immerhin an der Adria.

Tobias: Saulustig. Genau deshalb wäre ich skeptisch, wenn mein Sohn Fussball-Torhüter werden wollte. Ein Fehler – und du bist die Lachnummer. Im Smartphone-Zeitalter ist man nicht mal auf dem Nebenplatz vor grenzenloser Häme gefeit.

David: Stimmt. Dass einer von Zinedine Zidanes Söhnen bei den Real-Junioren im Tor steht, habe ich erst erfahren, als im Netz ein Filmchen viral ging. Dieses zeigt, wie Zidanes Sohn mit einer slapstickähnlichen Einlage eine harmlose Flanke ins eigene Tor umleitet.

Tobias: Andererseits finde ich es stark, wie diverse Fussballer in den sozialen Medien auf Karius’ Fehler reagiert haben.

François: Ich weiss nicht. Wenn Spieler Dinge posten wie «Bruder, du bist immer noch der Grösste», wirkt das irgendwie heuchlerisch. Ausserdem ist Mitleid fehl am Platz. Denn Karius hat – zugegeben in einem äusserst wichtigen Moment – schlicht versagt. Nur: Waren wir nicht alle schon mal Versager? Selbst am Tag, als Karius Real Madrid die Champions League schenkte, haben Millionen Menschen versagt: in der Schule, im Beruf oder in Beziehungs-Angelegenheiten. Natürlich ist es für Eltern hart, wenn das Versagen ihrer Kinder breitgetreten wird. Aber nur wer

das Versagen als das akzeptiert, was es ist, kann wieder ein Held werden.

Flavio: Und es gibt ja nicht nur die dunklen Seiten des Torhüterlebens.

David: Ja, Torhüter sind auch extrem privilegiert. Denken wir nur an Manuel Neuer. Seit Monaten hat er kein Pflichtspiel bestritten, aber an die WM reist er als Nummer 1 des Weltmeisters. Bei einem Feldspieler wäre das undenkbar.

Tobias: Oder Gigi Buffon. 40 und ein Auslaufmodell. Aber Klubs aus der ganzen Welt versuchen ihn mit Millionen zu ködern. Ein Feldspieler mit 40 muss froh sein, wenn ihn irgendeine Fernsehstation anfragt, ob er genug Mumm hat, um als Experte den Goalie in die Pfanne zu hauen . . .

Flavio: Damit schliesst sich der Kreis. Ohne Goalie keine Experten. Lang lebe Gigi! Salve!