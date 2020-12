Keiner wie jeder Andere: FCB-Youngster Julian von Moos im Portrait

«Einen Döner!», sagt Julian von Moos und lacht. Er wirkt etwas verlegen, als er erzählt, dass das Erste war, was er sich gegönnt habe nach Wochen des Nicht-essen-und-nicht-trinken-Könnens. Eine vorangegangene Mandel-Operation hatte ihn wochenlang von der normalen Nahrungsaufnahme abgehalten. Viel mehr aber ist es herrlich ehrlich, wie von Moos diese Episode erzählt. Und auch, wie er dabei ein bisschen zögert, so, als ob er sich überlegen würde, ob man als junger, aufstrebender Fussballer das überhaupt sagen dürfte. Vielleicht auch deshalb schiebt er nach: «Es war mit meinen Eltern abgesprochen.»

Denn es soll nicht der Eindruck entstehen, dass Julian von Moos einer ist, der sich von Unvernunft leiten lässt. Nur: Dazu hätte er dies nicht anfügen müssen. Dafür reicht es, sich mit ihm zu unterhalten. Von Moos wirkt von Natur aus überlegt, reif. Vor allem für seine so jungen 19 Jahre, die er erst im April geworden ist. Aber von Moos hat auch keinen normalen Weg hinter sich. Er hat schon viel erlebt in seiner Laufbahn, die ihn im Sommer 2018 zum FC Basel geführt hat. Er galt früh als eines der grössten Talente des Fussballlandes. Er schaffte es im Jahr des Transfers zum FCB in die Next-Generation-Rangliste des englischen «Guardian», in der jeweils die 60 weltweit grössten Talente im Alter von 17 Jahren vorgestellt werden. Wohl auch dank diesem frühen Ruhm schoss sein Marktwert in die Höhe. Kolportierte 1,5 Millionen Franken soll der FCB für ihn damals überwiesen haben. Eine stolze Summe für einen Junior. Es sind diese Geschichten, die am häufigsten erzählt werden, wenn man über den Fussballer Julian von Moos spricht. Es störe ihn nicht, er versuche, nicht darauf zu achten. Es sei auch nur ein indirekter Druck. «Meine Leistung zu bringen, hat einen höheren Stellenwert, wie als Toptalent gehandelt zu werden.» Vernünftige Worte, die zu ihm passen.

Brasilianische Wurzeln und der verstorbene Vater

Ohnehin spürt man in den Worten Julian von Moos’ viel Erlebtes. Nicht nur positives. Von Moos wuchs nicht mit seinem leiblichen Vater auf – er lernte ihn gar nie kennen. Als dieser verstarb, verabschiedete sich von Moos via soziale Medien von ihm. Er trauerte der Möglichkeit nach, ihm all jene Fragen stellen zu können, die sich in seinen jungen Lebensjahren angehäuft hatten. Trotz schwieriger Umstände wuchs von Moos aber behütet auf. Bei seiner Mutter und seinem Stiefvater und zwei kleineren Brüdern.

Der Stiefvater, den von Moos selbst als seinen Vater bezeichnet, brachte ihn auch zum Fussball. Mit ihm schaute er 2006 die Weltmeisterschaft. «Es war die erste, bei der ich verstand, was eine WM ist». Von da an wollte er kicken gehen. Handball, das er bis dahin spielte, machte ihm nie wirklich Spass. «Beim Fussball aber wusste ich nach drei Trainings, dass es das ist.» Fünf Jahre war er damals alt. Es war eine Zeit, in der er Wayne Rooney idolisierte und seine Liebe zu Manchester United entdeckte. Für den englischen Rekordmeister möchte er irgendwann spielen, «das ist immer noch mein Traum». Auch, wenn es seinem Lieblingsklub aktuell nicht läuft.

Von der Ostschweiz ins Old Trafford

Der FC Romanshorn steht am Anfang des Traumes, der einst im Theater der Träume enden soll. Er führte ihn über die Akademie des FC St. Gallen in jene GCs. Mit 17 verliess er sein zu Hause. «Einfach war das nicht», sagt er, der noch heute ein ganz enges Verhältnis zu seinen Eltern hat, täglich mit ihnen telefoniert. Auch die Grosseltern geniessen grosse Bedeutung beim Ostschweizer mit brasilianischen Wurzeln. «Aber ich wusste, dass ich es für den Fussball mache. Ich war gut aufgehoben im Internat in Zürich, wir hatten eine Pflegemutter.» Und Kollegen wie den heutigen GC-Captain Petar Pusic, der eine Art Mentor war.

Dann der Schritt zum FCB. Von Moos hatte Möglichkeiten, ins Ausland zu wechseln, eine valable Option aber war es nie. «Für mich ist es wichtig, mein gutes Umfeld zu haben. Erst, wenn ich mich in der Schweiz einigermassen durchgesetzt und eine gewisse Erfahrung habe, habe ich das Gefühl, dass ich bereit bin.» Eine Entscheidung, die nicht nur von seiner Vernunft zeugt, sondern ihm bislang Recht gegeben hat. Auch, wenn sein Weg etwas ins Stocken geraten war. Verletzungen warfen ihn zurück. Waren es früher Blessuren wie Bänderrisse oder das pfeiffersche Drüsenfieber, begannen sich nach dem Wechsel zum FCB die grösseren Probleme zu häufen. Die Mandel-OP im November 2019, welche immer wieder kehrende Anginas verhindern sollte, war eine davon. Eine Schambeinentzündung etwa ein halbes Jahr davor eine andere. «Das hat mir am meisten Mühe gemacht. Es zog sich so lange hin.»

Mit Ernährungsberater und Mentalcoach an der Seite

Sich lange beklagen, mag von Moos aber nicht. Ohnehin ist er einer, der seine Aussagen kurz und dafür prägnant hält. Das liegt nicht nur daran, dass von Moos viel liest. Von Biografien über Thriller sei alles dabei. Dass er so gut einordnen kann, hängt wohl noch etwas mehr mit seiner Arbeit mit einem Mentalcoach zusammen. Seit seiner Schambeinentzündung arbeitet er mit ihm. «Im Moment haben wir uns jedoch etwas aus den Augen verloren». Aber eine Anlaufstelle zu haben, wo alles beredet werden könne, «das ist extrem wertvoll. Das Mentale wird sehr unterschätzt. Das kann den Unterschied machen».

Wer mit von Moos redet, kriegt auch immer wieder seine gute Erziehung zu spüren. Dass er keiner ist wie jeder Andere, dass er einen Schritt weiter im Kopf ist als Altersgenossen, zeigt auch seine Zusammenarbeit mit einem Ernährungsberater. Seit er in Basel alleine wohnt, wurde ihm klar, wie wenig er über die richtige Ernährung weiss. «Klar kriegt man in den Akademien viel mit, hört von der Ernährungspyramide.» Was aber für ihn und zu seinem Körper passt, das konnte er erst so lernen. Ein wichtiger Eckpfeiler auf seinem Weg zurück. Denn in der Zeit vor dem Biss in den Döner hatte von Moos zehn Kilo verloren. «Da habe ich realisiert, wie viel verloren gegangen ist, von dem, was ich bereits investiert hatte. Und wie viel ich wieder werde investieren müssen, um an diesen Punkt zurück zu kehren.»

Vergessene Schlüssel und verwechselte Züge

Heute hat er die zehn Kilo wieder zurück, «sogar ein paar mehr». Auch, weil er die Coronapause nutzen konnte, um physisch zu arbeiten. Fussballerische Fortschritte hat er in dieser Zeit beim FC Wil gemacht, unter dem aktuellen FCB-Coach Ciriaco Sforza. Der kleine Schritt zurück in die Challenge League scheint richtig gewesen zu sein. Denn beim FCB tastet sich von Moos immer näher an immer mehr Minuten und Startelfeinsätze heran.

Sein erstes Tor für den FCB konnte er bereits bejubeln, im Mai 2019, als er debütierte und sofort traf. Das Trikot vom Debüt hat er seinem Vater geschenkt. «Den Ball durfte ich auch behalten. Nach dem Spiel haben alle Teamkollegen darauf unterschrieben.» Er steht als Erinnerung in seiner Wohnung. Als Souvenir «an mein bislang schönstes Erlebnis als Fussballer».

Sehr gut möglich, dass davon noch viele folgen werden. Weil vieles schlicht richtig ist, was Julian von Moos macht. Sogar seine «sehr chaotische Seite» hat er abgelegt. «Ich habe früher oft meinen Schlüssel vergessen oder auch mal den falschen Zug genommen, beispielsweise, als ich zur Nati hätte fahren sollen.» Mittlerweile passiere das kaum mehr. Auch in diesem Bereich ist er reif geworden – und auf dem richtigen Weg.