In einem temporeichen und unterhaltsamen Spiel war die Punkteteilung leistungsgerecht. Arsenal mit Granit Xhaka war in der ersten Halbzeit das bessere Team und kam kurz vor der Pause durch den Waliser Aaron Ramsey, der den Pfosten traf, zu seiner besten Chance, nach dem Seitenwechsel übernahm der Gastgeber das Zepter. Der eingewechselte Eden Hazard hatte kurz vor Schluss den Matchball für die "Blues" auf dem Fuss. Chelsea blieb erstmals seit dem 16. April und nach 14 Partien in einem Pflichtspiel wieder einmal ohne Tor.

In Bezug auf die Tabelle bringt das torlose Remis keine der beiden Equipen weiter. Chelsea liegt nun drei Punkte hinter Manchester City zurück, Arsenal ist sogar schon um sechs Punkte distanziert.

Die seit Saisonbeginn permanent angespannt-hektische Atmosphäre rund um Chelseas Trainer Antonio Conte und sein Team wirkt sich offenbar auf das Verhalten der Spieler auf dem Platz aus. Der Verteidiger David Luiz sah kurz vor dem Ende die Gelb-Rote Karte - schon der dritte Platzverweis gegen Chelsea in dieser Saison. So viele Rote Karten hatte es gegen die Londoner zuvor in 73 Spielen gegeben.

Chelsea - Arsenal 0:0. - 41'000 Zuschauer. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 89. Gelb-Rote Karte gegen David Luiz (Chelsea).

5. Runde: Manchester United - Everton (17.00 Uhr). - Rangliste: 1. Manchester City 5/13 (16:2). 2. Manchester United 4/10 (12:2). 3. Chelsea 5/10 (8:5). 4. Newcastle United 5/9 (6:4). 5. Tottenham Hotspur 5/8 (7:3). 6. Huddersfield Town 5/8 (5:3). 7. Burnley 5/8 (6:5). 8. Liverpool 5/8 (9:9). 9. Southampton 5/8 (4:4). 9. West Bromwich Albion 5/8 (4:4). 11. Watford 5/8 (7:9). 12. Arsenal 5/7 (7:8). 13. Stoke City 5/5 (5:6). 14. Swansea City 5/5 (2:5). 15. Everton 4/4 (2:6). 16. Leicester City 5/4 (7:9). 17. Brighton & Hove Albion 5/4 (4:7). 18. West Ham United 5/4 (4:10). 19. Bournemouth 5/3 (3:9). 20. Crystal Palace 5/0 (0:8).