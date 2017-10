Liverpool erspielte sich an der Anfield Road deutliche Vorteile im gegen die weitgehend destruktive United und nahm den Gäste-Keeper unter Beschuss - 19 Offensiv-Aktionen notierten die Statistiker, 62 Prozent Ballbesitz, aber abermals kein adäquater Ertrag. Die Reds tun sich seit Wochen schwer, in den letzten acht Partien auf Cup- und Liga-Ebene resultierte nur ein Sieg, die Anspannung beim Champions-League-Teilnehmer steigt.

Experten debattieren schon länger über die Personalie Jürgen Klopp. Der Deutsche hat nach ihrer Auffassung in knapp zwei Jahren zu wenig bewegt. Schwankungen in der Premier League kommen angesichts des üppig besetzten Kaders zu häufig vor. Der kritisierte Trainer hat indes nichts von seinem Selbstbewusstsein eingebüsst: "Ich bin nicht perfekt, aber es ist schwer, eine bessere Option zu finden. Es gäbe nicht viele Coaches, welche diesen Job erfolgreicher machen würden als ich."

José Mourinhos Ego ist nicht geringer als jenes von Klopp, aber sein Palmarès ist erheblich umfangreicher. Der Portugiese hat jede wichtige Trophäe gewonnen. Und seit seinem Amtsantritt in Manchester im vorletzten Sommer gewann er bereits zwei Endspiele im Liga-Cup und in der Europa League. In dieser Saison ist ihm zuzutrauen, den Rekordchampion zum ersten Titelgewinn seit 2013 zu führen.

Resultate und Tabelle:

Am Samstag: Liverpool - Manchester United 0:0. 16.00 Uhr: Burnley - West Ham, Crystal Palace - Chelsea, Manchester City - Stoke City, Swansea - Huddersfield, Tottenham - Bournemouth. 18.30 Uhr: Watford - Arsenal. - Sonntag. 14.30 Uhr: Brighton - Everton. 17.00 Uhr: Southampton - Newcastle.

1. Manchester United 8/20 (21:2). 2. Manchester City 7/19 (22:2). 3. Tottenham Hotspur 7/14 (14:5). 4. Chelsea 7/13 (12:6). 5. Arsenal 7/13 (11:8). 6. Liverpool 8/13 (13:12). 7. Burnley 7/12 (7:5). 8. Watford 7/12 (11:12). 9. Newcastle United 7/10 (7:6). 10. West Bromwich Albion 7/9 (6:8). 11. Huddersfield Town 7/9 (5:7). 12. Southampton 7/8 (5:7). 13. Stoke City 7/8 (7:11). 14. Brighton & Hove Albion 7/7 (5:9). 15. West Ham United 7/7 (7:13). 16. Everton 7/7 (4:12). 17. Leicester City 7/5 (9:12). 18. Swansea City 7/5 (3:8). 19. Bournemouth 7/4 (4:11). 20. Crystal Palace 7/0 (0:17).