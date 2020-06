Juventus siegt nach zäher ersten Halbzeit klar

Lecce spielte während einer halben Stunde mutig mit, ehe eine Rote Karte gegen Verteidiger Fabio Lucioni die Offensivbemühungen der Gäste zum erliegen brachte. Die Überzahl spielte Juventus mit Fortdauer der Partie in die Hände. Schaffte es Lecce bis zu einem fatalen Fehlpass von Jewgeni Schachow in der 53. Minute den Favoriten offensiv unwirksam zu halten, nahm das Resultat in der letzten halben Stunde klare Formen an.

Paulo Dybala, der Schachows Aussetzer zum 1:0 ausnutzte und Cristiano Ronaldo per Foulpenalty sorgten bis zur 62. Minute für eine Vorentscheidung, Gonzalo Higuain (83.) und Matthijs de Ligt (85.) erhöhten das Skore kurz vor Schluss weiter.

Dank dem Sieg liegt Juventus in der Tabelle sieben Punkt vor Lazio Rom, das am Samstag auf Fiorentina trifft.

Telegramm und Rangliste:

Juventus Turin - Lecce 4:0 (0:0). - Tore: 53. Dybala 1:0. 61. Ronaldo (Foulpenalty) 2:0. 83. Higuain 3:0. 86. De Ligt 4:0. - Bemerkung: 32. Rote Karte gegen Lucioni (Lecce/Notbremse).

Rangliste: 1. Juventus Turin 28/69 (56:24). 2. Lazio Rom 27/62 (62:26). 3. Inter Mailand 27/58 (54:28). 4. Atalanta Bergamo 27/54 (77:37). 5. AS Roma 27/48 (53:36). 6. Napoli 27/42 (43:36). 7. AC Milan 27/39 (32:35). 8. Parma 27/39 (37:33). 9. Hellas Verona 27/38 (31:29). 10. Cagliari 27/35 (43:42). 11. Bologna 27/34 (38:44). 12. Sassuolo 27/33 (45:46). 13. Torino 27/31 (30:46). 14. Fiorentina 27/31 (33:37). 15. Udinese 27/28 (21:38). 16. Sampdoria Genua 27/26 (30:48). 17. Genoa 27/25 (32:51). 18. Lecce 28/25 (35:64). 19. SPAL Ferrara 27/18 (20:45). 20. Brescia 27/17 (23:50).