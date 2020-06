Juve nach torlosem Remis im Cupfinal

Juventus profitierte im Halbfinal-Rückspiel in Turin von einer turbulenten Startphase, die in der 17. Minute in einer Roten Karte gegen Milans Ante Rebic ihren Kulminationspunkt erreichte. Unmittelbar vor Rebics Kampfsport-Einlage gegen Danilo hatte Cristiano Ronaldo einen Handspenalty für das Heimteam an den Pfosten gesetzt.

Bereits im Hinspiel vor vier Monaten, das 1:1 geendet hatte, hatten die Turiner einen umstrittenen Handspenalty zugesprochen bekommen. Diesen hatte der portugiesische Superstar damals in der 91. Minute zum 1:1 genutzt. Den zweiten Finalisten für den Final vom 17. Juni in Rom machen am Samstag Napoli und Milans Stadtrivale Inter (1:0) untereinander aus.

Telegramm:

Juventus Turin - Milan 0:0. - Bemerkung: 17. Cristiano Ronaldo schiesst Handspenalty an den Pfosten. 17. Rote Karte Rebic (Milan/Foul).