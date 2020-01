Jonas Omlin nach dem 0:2 gegen YB: «Das war einfach dumm»

Wie ist es, ohne Tor und Punkt aus Bern abzureisen?

Jonas Omlin: Klar haben wir uns das anders vorgestellt. Aber YB hat das einfach sehr gut gemacht. Wir hatten keinen Platz zum Spielen.

YB war aber auch nicht frei von Fehlern. Vor allem in Halbzeit 2. Warum hat es der FCB nicht geschafft, sich Chancen zu erarbeiten?

Sie waren trotzdem besser als wir. In der eigenen Platzhälfte haben wir es eigentlich nicht so schlecht gemacht. Aber in der YB-Hälfte haben wir dann gar nichts mehr zustande gebracht. Wir hatten kaum Abschlüsse, geschweige denn herausgespielte Torchancen.

Wie haben Sie das 0:2 gesehen? Ein haltbarer Kopfball?

Der Freistoss von Sulejmani war gut. Hoarau hat dann halt die Lufthoheit. Aber schlussendlich kann ich so einen auch mal halten. Da haben Sie recht.

Hoarau war gerade einmal zwölf Sekunden auf dem Feld. Hat da die Zuteilung noch nicht funktioniert?

Nein. Er ist einfach gefühlte 2,30 Meter gross und kommt dadurch halt mal zum Kopfball.

Was bedeutet das 0:2 für den weiteren Verlauf der Meisterschaft?

Zunächst Mal, dass wir gegen St. Gallen am kommenden Sonntag unbedingt gewinnen müssen.

Das wird schwierig. Durch den Platzverweis von Alderete fehlt ja wieder einer.

Ja. Aber es kommen mit Cömert und Xhaka auch zwei Gesperrte zurück. Da gehen wir mit frischen Kräften und guten Mutes in das Heimspiel. Wir wollen zeigen, was wir können.

Warum passiert es immer wieder, dass FCB-Spieler gegen Schluss den Frust rauslassen und unnötige rote Karten sehen?

Omar hat einen Haufen Temperament. Die erste gelbe Karte war unglücklich, da konnte er nicht ausweichen. Die zweite war einfach dumm. Das ist schade für ihn und für uns. Aber es gehört halt auch zum Spiel dazu.

Basel ist aktuell nur noch Dritter. Kümmert Sie das?

Während der Saison interessiert es nicht, ob du Erster, Zweiter oder Dritter bist. Am Schluss wird abgerechnet.