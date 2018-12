In der Gruppe H der Champions League geht es nicht mehr um viel. Juve und Man United werden in die Achtelfinals einziehen, Valencia spielt im nächsten Jahr in der Europa League und für YB ist das Europa-Abenteuer nach dem heutigen Spiel zu Ende. Natürlich will der Schweizer Meister seinen Fans ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen und sich mit einem Sieg verabschieden. Doch der heutige Gegener ist kein geringerer als Juventus Turin. Das Hinspiel verlor YB sang- und klanglos mit 0:3 – und damals stand Superstar Ronaldo nicht mal auf dem Platz. Heute kann er mittun. Wie schneidet YB ab gegen den übermächtigen Gegner? Verfolgen Sie die Partie jetzt im Liveticker.