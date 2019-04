12:32 Uhr

Wird Milan Vilotic wieder zum Einsatz kommen? Peter Zeidler antwortet, Vilotic habe seine Sache ordentlich gemacht. In die Karten blicken lassen will sich der Deutsche aber nicht. Er wolle zunächst noch das Abschlusstraining abwarten und habe die Startformation noch nicht im Kopf.

12:30 Uhr

Die Medienkonferenz beginnt pünktlich. In Begleitung von Medienchef Daniel Last betritt Cheftrainer Peter Zeidler das Podium. Es sind deutlich mehr Medienvertreter hier als gewöhnlich. Laut Last sind für die Partie bis anhin 9900 Tickets verkauft worden. Verletzt ist nach wie vor Cedric Itten. Wie Trainer Peter Zeidler sagt, sind sowohl Axel Bakayoko als auch Andreas Wittwer aller Voraussicht nach einsatzfähig.

12:21 Uhr

Die ersten Journalistinnen und Journalisten finden sich im Kybunpark ein. Darunter ist auch der langjährige SRF- und aktuelle Teleclub-Reporter Dani Wyler. Wyler ist gleichzeitig Medienchef des FC Wil – und prompt spricht er FCSG-Legende Werner Zünd auf das legendäre Debakel des FC St.Gallen in der Äbtestadt an. «11:3 haben wir Euch geschlagen»!, sagt Wyler. Zünds fadengrader Konter: «Nein – wir haben uns selbst geschlagen!»

12:19 Uhr

Am Dienstag nun schlug das Urteil des St.Galler Kreisgerichts im Fall Nassim Ben Khalifa wie eine Bombe ein. Der Einzelrichter sprach ein Urteil, das Signalwirkung nicht nur für die Ostschweizer, sondern für das Fussballbusiness generell haben dürfte. Laut dem Entscheid hat der FC St.Gallen seinem in Ungnade gefallenen Angreifer zu Unrecht die Teilnahme an den Abschlusstrainings verweigert. Es gebe keinen genügenden Anlass, den Spieler nicht an dieser Einheit teilnehmen zu lassen, beschied der Einzelrichter den Parteien in seinem Entscheid.

Somit wird Nassim Ben Khalifa in der Vorbereitung auf das GC-Heimspiel zum ersten Mal seit längerem wieder am Abschlusstraining dabei sein – auch wenn er für die Partie selbst keine Rolle spielt.

12:15 Uhr

Als wäre die Ausgangslage für die nächsten Partien nicht schon delikat genug: Am Montag wurde bekannt, dass St.Gallen-Trainer Peter Zeidler seine Mannschaft für ein Spiel nicht coachen darf.

Auslöser: Schiedsrichter Lionel Tschudi hatte den impulsiven Deutschen am Sonntag auf die Tribüne geschickt. Zeidlers Vergehen: Er warf nach einem Handspiel von Silvan Hefti und Tschudis Penaltypfiff sein Jacket zu Boden.