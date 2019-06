Mit einem 2:0 (1:0) in Montpellier über China zogen die Italienerinnen in die Viertelfinals der Endrunde in Frankreich ein.

Valentina Giacinti (15.) und Aurora Galli (49.) erzielten die Treffer. Le Azzurre, die in ihrer schweren Vorrundengruppe Erste vor Australien und Brasilien geworden waren, begannen stark und gingen nach einer Viertelstunde durch die starke Giacinti verdient in Führung. Doch die Chinesinnen übernahmen danach die Spielkontrolle und drängten auf den Ausgleich.

Italiens Trainerin Milena Bertolini wechselte dann Mittelfeldspielerin Galli ein, um die Defensive zu stabilisieren. Doch dann sorgte die 22-Jährige von Juventus Turin mit einem nicht unhaltbaren Distanzschuss kurz nach der Pause für die Entscheidung. Es war bereits ihr drittes Turniertor.

In den Viertelfinals trifft Italien auf den Gewinner der Partie zwischen der Niederlande und Japan.