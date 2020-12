Italiens Idol Paolo Rossi mit 64 Jahren gestorben

Das berichten italienische Medien, nachdem seine Frau Federica Cappelletti die Nachricht verkündet hat.

Rossi hatte 1982 in Spanien als Torschützenkönig massgeblich zum Weltmeistertitel von Italien beigetragen. Er erzielte in den letzten drei Partien sechs Treffer, im Final gegen Deutschland (3:1) schoss er das 1:0. Beim 3:2 gegen Brasilien waren ihm drei Tore gelungen. Im gleichen Jahr bekam er den Ballon d'Or, der damals an den besten Fussballer Europas ging.

Dabei hätte Rossi die WM 1982 beinahe verpasst. Weil er in einen Wettskandal verwickelt war, sperrte ihn der italienische Verband 1980 für drei Jahre. Die Strafe wurde jedoch um ein Jahr reduziert, sodass Rossi ab April 1982 wieder spielberechtigt war. Wegen der fehlenden Spielpraxis stiess Rossis WM-Nomination auf Kritik, die zunächst berechtigt schien, da er in der Vorrunde torlos blieb.

Auf Vereinsebene feierte Rossi die grössten Erfolge mit Juventus Turin. Mit der "alten Dame" gewann er den italienischen Cup (1983), die Meisterschaft (1984), den Cup der Cupsieger (1984) sowie den Meistercup (1985), die heutige Champions League. Letzterer Triumph wurde allerdings durch die Heysel-Katastrophe überschattet, bei der 39 Menschen starben. In der Saison 1977/78, als er für Vicenza spielte, war er mit 24 Treffern der beste Torschütze der Serie A.

1987 beendet Rossi die Karriere. Er blieb der Sportart aber verbunden, betrieb unter anderem eine Fussballschule in Perugia. Neben seiner Frau hinterlässt er drei Kinder.