Italienischer Internationaler Florenzi zu PSG

Der 29- jährige Verteidiger wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis nach Frankreich, anschliessend besitzt der Champions-League-Finalist aus Paris eine Kaufoption. Bei PSG soll Florenzi den zu Lucien Favre und Borussia Dortmund abgewanderten Thomas Meunier ersetzen.

Der 36-fache italienische Nationalspieler Florenzi wurde in Rom geboren, in der Jugendabteilung des Serie-A-Vereins ausgebildet und spielte seitdem mit zwei kurzen Unterbrüchen für die Roma, die er zwischenzeitlich als Captain anführte. Zuletzt war der Rechtsverteidiger für ein halbes Jahr an den spanischen Klub Valencia ausgeliehen. In seinen 279 Partien für die Römer erzielte Florenzi 28 Tore.