In Gelsenkirchen war man im Mai froh, dass eine absolut verkorkste Saison endlich zu Ende ging und der Abstieg gerade noch verhindert werden konnte. In der nächsten Spielzeit kann es ja eigentlich nur besser werden, so die Hoffnung der Anhänger.

Doch noch ehe der erste Ball gerollt ist, das erste Tor bejubelt wurde, sorgt der Verein bereits wieder für negative Schlagzeilen. Der Grund dafür: Ein Eklat rund um Schalke-Boss Clemens Tönnies.

Tönnies, seit 2001 Aufsichtsrat der Schalker, hatte in der Vorwoche in Paderborn bei einer Veranstaltung Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Tönnies: