Ibrahimovic rettet Milan die Ungeschlagenheit

Zlatan Ibrahimovic rettete mit seinem neunten Saisontreffer die beeindruckende Mailänder Serie. Seit 19 Meisterschaftspartien ist Milan ungeschlagen. Ibrahimovic traf mit dem Kopf und belohnte damit zumindest teilweise den Sturmlauf der Gastgeber. Nach der missglückten Startphase mit zwei Gegentoren in den ersten 19 Minuten dominierte Milan deutlich, kam zum Anschlusstreffer, scheiterte aber wiederholt beim Versuch, den Ausgleich zu erzielen.

Ibrahimovic verschoss in der 65. Minute einen Penalty und traf später noch die Torumrandung. In der 90. Minute wurde ein Treffer von Davide Calabria annulliert.

Auch Meister Juventus Turin musste sich trotz einem Tor von Cristiano Ronaldo beim 1:1 auswärts gegen Lazio Rom mit einem Punkt begnügen. Felipe Caicedo verhinderte den Turiner Sieg in der Nachspielzeit. Der Ex-Basler, der schon am Mittwoch in der Champions League mit einem späten Tor in St. Petersburg einen Punkt gerettet hatte, erzielte das 1:1 in der 95. Minute mit einem Schuss aus der Drehung.

Auch das Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer, Atalanta Bergamo und Inter Mailand, endete 1:1. Der Russe Alexei Mirantschuk traf in der 79. Minute für das mit Remo Freuler angetretene Atalanta zum Ausgleich. Der von Lokomotive Moskau gekommene Mittelfeldspieler erzielte in seinem dritten Match für die Italiener seinen dritten Treffer.

Gleich drei Tore in einem Spiel gelangen Henrich Mchitarjan beim 3:1 der AS Roma bei Genoa. Die Römer empfangen in knapp einem Monat die Young Boys in der Europa League.

Telegramm und Tabelle:

Milan - Hellas Verona 2:2 (1:2). - Tore: 6. Barak 0:1. 19. Calabria (Eigentor) 0:2. 27. Magnani (Eigentor) 1:2. 93. Ibrahimovic 2:2. - Bemerkungen: 65. Ibrahimovic (Milan) verschiesst Penalty.

Lazio Rom - Juventus Turin 1:1 (0:1). - Tore: 15. Ronaldo 0:1. 95. Caicedo 1:1.

Atalanta Bergamo - Inter Mailand 1:1 (0:0). - Tore: 58. Martinez 0:1. 79. Mirantschuk 1:1. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler.

Genoa - AS Roma 1:3 (0:1). - Tore: 45. Mchitarjan 0:1. 50. Pjaca 1:1.66. Mchitarjan 1:2. 85. Mchitarjan 1:3. - Bemerkungen: Genoa ohne Behrami (Ersatz).

Torino - Crotone 0:0. - Bemerkungen: Torino mit Rodriguez (bis 66.). 88. Gelb-Rote Karte gegen Luperto (Crotone)

Die weiteren Spiele der 7. Runde. Freitag: Sassuolo - Udinese 0:0. - Samstag: Cagliari - Sampdoria Genua 2:0. Benevento - Spezia 0:3. Parma - Fiorentina 0:0. - Sonntag: Bologna - Napoli 18.00. AC Milan - Hellas Verona 20.45.

1. AC Milan 7/17 (16:7). 2. Sassuolo 7/15 (18:9). 3. AS Roma 7/14 (16:11). 4. Napoli 7/14 (15:7). 5. Juventus Turin 7/13 (15:6). 6. Atalanta Bergamo 7/13 (18:14). 7. Inter Mailand 7/12 (16:11). 8. Hellas Verona 7/12 (10:5). 9. Lazio Rom 7/11 (11:13). 10. Cagliari 7/10 (14:15). 11. Sampdoria Genua 7/10 (11:11). 12. Fiorentina 7/8 (10:12). 13. Spezia 7/8 (11:15). 14. Bologna 7/6 (11:13). 15. Benevento 7/6 (10:20). 16. Parma 7/6 (8:13). 17. Torino 7/5 (12:16). 18. Genoa 7/5 (7:15). 19. Udinese 7/4 (6:11). 20. Crotone 7/2 (6:17).