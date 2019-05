Die Norddeutschen mit den Schweizern Leo Lacroix und Vasilije Janjicic verloren in Paderborn mit 1:4 und blieben zum achten Mal in Folge sieglos. Der Rückstand auf das drittplatzierte Union Berlin, das daheim Magdeburg 3:0 schlug, beträgt nun drei Punkte und 21 Tore. Noch im März deutete viel auf den sofortigen Wiederaufstieg des HSV hin.

In der letzten Runde am kommenden Sonntag spielen Paderborn und das von Urs Fischer trainierte Union Berlin um den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Paderborn geht mit einem Punkt Vorsprung ins Finale und spielt in Dresden. Union Berlin gastiert in Bochum. Der Verlierer des Fernduells spielt in der Barrage gegen Stuttgart um den letzten Platz in der 1. Bundesliga. Der 1. FC Köln steht schon als Aufsteiger fest.

Resultate und Tabelle:

Sonntag: 1. FC Köln - Jahn Regensburg 3:5. Holstein Kiel - Dynamo Dresden 3:0. Duisburg - Heidenheim 3:4. Union Berlin - Magdeburg 3:0. Ingolstadt - Darmstadt 3:0. Sandhausen - Arminia Bielefeld 0:3. St. Pauli - Bochum 0:0. Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 1:1. Paderborn - Hamburger SV 4:1.

1. 1. FC Köln 33/62 (83:46). 2. Paderborn 33/57 (75:47). 3. Union Berlin 33/56 (52:31). 4. Hamburger SV 33/53 (42:42). 5. Heidenheim 33/52 (51:43). 6. Holstein Kiel 33/49 (60:50). 7. St. Pauli 33/49 (45:51). 8. Jahn Regensburg 33/48 (53:52). 9. Arminia Bielefeld 33/46 (51:50). 10. Bochum 33/43 (47:48). 11. Darmstadt 33/43 (44:53). 12. Erzgebirge Aue 33/40 (43:46). 13. Dynamo Dresden 33/39 (38:47). 14. Greuther Fürth 33/39 (35:55). 15. Sandhausen 33/37 (43:50). 16. Ingolstadt 33/35 (41:51). 17. Magdeburg 33/30 (34:52). 18. Duisburg 33/28 (39:62).