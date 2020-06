Grasshoppers mit Gala, Lausanne mit Ausrutscher

Die Grasshoppers gaben im ersten Spiel seit dem Besitzerwechsel im April ein starkes Statement ab. Gegen den letztjährigen Barrage-Teilnehmer Aarau bekundete das Team, das in der ausserordentlichen Liga-Pause aufgrund des Coronavirus neben neuen Besitzern auch den Wechsel des Sportchefs (von Fredy Bickel zu Bernard Schuiteman) und Trainers (von Goran Djuricin zu Zoltan Kadar) verarbeiten musste, keine Anlaufschwierigkeiten.

Bereits zur Pause wiesen die Zürcher beim Liga-Neustart einen komfortablen 3:0-Vorsprung aus, wobei das Resultat aus Aarauer Sicht noch weitaus schlimmer hätte sein können. Zwei Mal waren die Grasshoppers vor der Pause am Pfosten gescheitert, weitere Möglichkeiten fielen der Effizienz zum Opfer. Den sehenswertesten Auftritt am GC-Galaabend hatte Peter Pusic kurz vor der Pause. Der 21-jährige Mittelfeldspieler drehte den Ball nach schöner Kombination vom Strafraumrand unhaltbar ins Lattenkreuz.

Weniger glanzvoll gestaltete der Leader und designierte Aufsteiger Lausanne-Sport seine Aufgabe in Wil. Nach der Niederlage am vergangenen Sonntag im Cup-Viertelfinal gegen Basel (2:3 n.V.) verlief auch die Rückkehr in den Meisterschaftsbetrieb nicht planmässig. Die in diesem Jahr noch sieglosen Ostschweizer sicherten sich dank einem späten Tor von Captain Philipp Muntwiler (90.) den zweiten Punkt in diesem Jahr. Lausanne war nach einer halben Stunde durch Joao Oliveira standesgemäss in Führung gegangen, liess nach der Pause allerdings nach.

Telegramme und Ranglisten:

Grasshoppers - Aarau 5:0 (3:0). - SR Tschudi. - Tore: 11. Morandi 1:0. 32. Gjorgjev 2:0. 43. Pusic 3:0. 57. Gjorgjev 4:0. 62. Ben Khalifa 5:0. - Bemerkungen: 26. Pfostenkopfball Cvetkovic (Grasshoppers). 30. Pfostenschuss Pusic (Grasshoppers).

Wil - Lausanne-Sport 1:1 (0:1). - SR Dudic. - Tore: 32. Oliveira 0:1. 90. Muntwiler 1:1.

Rangliste: 1. Lausanne-Sport 24/53 (60:19). 2. Grasshoppers 24/40 (39:27). 3. Vaduz 23/37 (45:35). 4. Kriens 23/36 (33:33). 5. Winterthur 23/31 (25:37). 6. Wil 24/29 (35:36). 7. Stade Lausanne-Ouchy 23/28 (30:37). 8. Aarau 24/26 (37:49). 9. Schaffhausen 23/24 (18:35). 10. Chiasso 23/17 (28:42).