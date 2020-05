Goalie von Bournemouth positiv auf Corona getestet

"Es ist definitiv ein Schock", sagte der 22-jährige Keeper der Zeitung "Sun".

Er werde sich nun sieben Tage in Selbst-Isolation begeben, zeige jedoch keine Symptome. Bereits am Wochenende hatte Bournemouth einen positiven Befund im Team bestätigt. Bislang war der Name des Betroffenen jedoch nicht kommuniziert worden.

Insgesamt wurden bisher acht Personen aus den 20 Vereinen der englischen Top-Liga positiv auf das Virus getestet. 1744 Spieler und Mitglieder der Trainer- und Betreuerstäbe wurden in zwei Testreihen untersucht.