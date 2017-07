Italienische Medien berichteten am Dienstag übereinstimmend, dass der 18-Jährige und der Traditionsklub kurz vor einer Einigung stünden. Dabei soll Donnarumma mit seinem umstrittenen Agenten Mino Raiola aufsehenerregende Klauseln im Vertrag ausgehandelt haben, schrieb unter anderem die "Gazzetta dello Sport".

Neben sechs Millionen Euro Verdienst pro Saison soll festgeschrieben werden, dass der Goalie für 50 Millionen Euro den Klub verlassen kann, wenn Milan nicht die Champions League-Plätze erreicht, und für 100 Millionen, wenn der Serie-A-Verein die Champions-League-Qualifikation erreicht. Zudem soll angeblich festgelegt werden, dass Donnarummas Bruder Antonio eine Rolle als Ersatz-Torhüter bei Milan bekommt. Antonio Donnarumma spielt derzeit in Griechenland bei Asteras Tripolis.

Eine Einigung könnte es den Berichten zufolge schon kommende Woche geben. Ein offizielles Statement gab es zunächst nicht. Die AC Milan war vergangene Saison in der Serie A auf Platz 6 gelandet.

Mitte Juni war bekannt geworden, dass Donnarumma - der in Italien bereits als Nachfolger von Goalielegende Gianluigi Buffon gilt - bei Mailand seinen 2018 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Daraufhin war unter anderem in sozialen Netzwerken ein Sturm der Entrüstung losgebrochen. Vor allem Spielervermittler Raiola wurde die Schuld gegeben, dass die Verlängerung nicht zustande kam.