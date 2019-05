Valencia, das im letzten Herbst in der Gruppenphase der Champions League auf die Young Boys traf, kam im abschliessenden Meisterschaftsspiel dank Carlos Soler (36.) und Rodrigo (52.) zum Auswärtssieg, der zur erneuten Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Die Ostspanier hatten Überraschungsteam Getafe erst am zweitletzten Spieltag aufgrund des besseren Torverhältnis vom 4. Rang verdrängt. Letztlich hätte Valencia in Valladolid sogar ein Unentschieden zur Teilnahme an der Königsklasse gereicht, da Getafe zuhause gegen Villarreal remisierte (2:2).

Telegramme und Rangliste:

Levante - Atlético Madrid 2:2 (2:0). - 20'575 Zuschauer. - Tore: 6. Cabaco 1:0. 36. Roger 2:0. 68. Rodrigo 2:1. 79. Camello 2:2. - Bemerkung: 51. Rote Karte gegen Correa (Atlético Madrid). 87. Lattenschuss Roger (Levante).

Valladolid - Valencia 0:2 (0:1). - 23'455 Zuschauer. - Tore: 36. Soler 0:1. 52. Rodrigo 0:2.

Rangliste: 1. FC Barcelona* 37/86 (88:34). 2. Atlético Madrid** 38/76 (55:29). 3. Real Madrid** 37/68 (63:44). 4. Valencia** 38/61 (51:35). 5. Getafe 38/59 (48:35). 6. FC Sevilla 38/59 (62:47). 7. Espanyol Barcelona 38/53 (48:50). 8. Athletic Bilbao 38/53 (41:45). 9. San Sebastian 38/50 (45:46). 10. Betis Sevilla 37/47 (42:52). 11. Alaves 37/47 (37:49). 12. Eibar 37/46 (44:48). 13. Leganes 37/45 (36:41). 14. Villarreal 38/44 (49:52). 15. Levante 38/44 (59:66). 16. Valladolid 38/41 (32:51). 17. Celta Vigo 37/40 (51:60). 18. Girona 37/37 (36:51). 19. Rayo Vallecano+ 37/31 (39:68). 20. Huesca+ 37/30 (41:64).

* Meister

** Champions League

+ Absteiger