In der Praxis dürfte sich allerdings nicht viel ändern, Ben Khalifa wird von Trainer Peter Zeidler kaum ein Spielaufgebot erhalten.

Die Klubleitung hatte dem einstigen U17-Weltmeister in der Winterpause mitgeteilt, dass man ab dem Sommer ohne ihn planen werde. Auch der Spieler hatte mehrmals den Wunsch geäussert, den Verein zu verlassen. Ben Khalifa war es in diesem Jahr zwar meistens gestattet, am Training teilzunehmen - nur nicht im Abschlusstraining. Das Gericht anerkannte dies als Diskriminierung.

Der Spieler warf seinem Klub unter anderem auch Mobbing vor. In diesem Punkt bekam der Spieler nicht recht.