«Er ist ein Idol. Und wenn er in Kiew gewinnt, wird er noch mehr sein», sagt Rafael Benítez, der als Trainer der Roten die Champions League 2005 in Istanbul gewann und seitdem inoffiziell als «Gott» beim LFC-Anhang firmiert.

Im Oktober war der Himmel jedoch noch so fern, dass einige ungeduldige Fans den stoppelbärtigen Mann aus dem Schwarzwald am liebsten zum Teufel gejagt hätten. Liverpool stand nach einem 1:4 gegen Tottenham auf Platz neun der Tabelle; Ex-Trainer und Spielerlegende Graeme Souness sah sich genötigt, öffentlich für Klopp Stellung zu beziehen.

«Er ist mit seiner Leidenschaft und seiner Art, Fussball spielen zu lassen, genau der richtige Mann», sagte der Schotte. Intern war man von den Fähigkeiten des Deutschen stets überzeugt, aber in Anfield breitete sich in jenen Wochen der Fatalismus wie eine giftige Wolke aus.

Coutinhos Wunsch nachvollziehen

Als im Januar auch noch der brasilianische Spielmacher Philippe Coutinho für 142 Millionen Pfund zum FC Barcelona desertierte und der Verein keinen Ersatz verpflichtete, machte die Basis ihrem gewaltigen Frust in Radio-Sendungen und den sozialen Medien Luft.

Klopp bewahrte die Ruhe.

Als ehemaliger Spieler konnte er Coutinhos Wechselwunsch nachvollziehen; er wollte keinen unglücklichen Profi, der die Stimmung beeinträchtigt. Coutinhos Abgang sei eine Chance für den Rest des Kaders, seine Qualität unter Beweis zu stellen, erklärte er in der Kabine.

Die Mannschaft sprang darauf an. Beständig guten Leistungen in der Liga folgte ein 5:0-Auswärtssieg beim FC Porto, der Liverpool das eigene Potenzial vor die Augen führte. «Wir merkten, dass hier etwas Grosses passieren könnte», so Klopp.

Das «organisierte Chaos»

Liverpools Strategie des «organisierten Chaos» (BBC) in der gegnerischen Hälfte erwies sich für alle Gegner in Europa als verhängnisvoll. Sadio Mané, Roberto Firmino und der alles überragende Mohamed Salah (44 Saisontore in allen Wettbewerben) sind in der Summe schlichtweg nicht zu verteidigen.

Dazu stürmen mit Andy Robertson und Trent-Alexander Arnold zwei junge, britische Aussenverteidiger die Linien entlang, die vor der Saison niemand ernsthaft in Verbindung mit europäischem Topfussball gebracht hätte.