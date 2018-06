Zunächst die wichtigsten Fakten:

484 von 576 WM-Spielern sind im Panini-Album.

92 von Panini abgedruckte Spieler sind nicht dabei.

Das ergibt eine Trefferquote von 84 Prozent.

von Gegenüber dem EM-Album 2016 hat sich Panini um 2,3 Prozent-Punkte gesteigert.

Gemäss eigenen Angaben liegt die durchschnittliche Trefferquote über all die Jahrzehnte bei 85 Prozent.

Zugegeben: Es gibt diverse Faktoren, die es schwierig machen, bereits Ende Januar die endgültigen WM-Kader vorherzusagen. Es kann noch so viel passieren. Vor allem Verletzungen, aber auch drastische Formschwankungen können manchem Spieler den erhofften und erwarteten Nationalmannschafts-Platz rauben. Im WM-Album 2018 sind 13 Spieler drin, für die der WM-Traum wegen einer Verletzung geplatzt ist – darunter auch Admir Mehmedi.

Fünf Mannschaften sind komplett

Für Redaktionschef Fabrizio Melegari und seine Panini-Crew ist es also eine schwierige Aufgabe, mit ihren 18 porträtierten Spielern pro Nation die 23 Spieler zu treffen, die erst eineinhalb Wochen vor WM-Start definitiv bekanntgegeben werden. In der aktuellen Ausgabe ist dies aber dennoch in fünf Fällen vollständig geglückt: Bei Peru, Schweden, Mexiko, Panama und Senegal hat Panini eine 100-prozentige Trefferquote.