Was brachte das Jahr Challenge League Ihrem Klub?

Zuerst gab es uns die Möglichkeit, einen Marschhalt zu machen, alles zu analysieren. Dazu haben wir ja auch Peter Knäbel als externen Berater beigezogen. Wir haben interne Workshops gemacht, Massnahmen definiert.

Was für Massnahmen?

Vor allem in personeller Hinsicht. Fussball lebt von den Personen. Wir haben einige Personalwechsel vorgenommen, quer durch den ganzen Club. Wir haben auch das Talentmanagement und das Scouting weiterentwickelt. Aber natürlich haben wir noch immer Punkte, wo wir Luft nach oben haben.

Was bleibt Ihnen persönlich aus einem Jahr in der Unterklassigkeit?

Dass wir überall sehr gastfreundlich empfangen wurden. Von den Klubs, von den Fans. Wir haben auswärts fast immer volle Stadien gehabt, weil wir sie gefüllt haben (lacht). Und ja, wir haben oft gewonnen, das tut auch gut.

Und das fussballerische Niveau?

Es hat sich, seit die Liga auf zehn Teams reduziert wurde, enorm positiv entwickelt. Von der Qualität der Mannschaften, der Stadien und des Umfelds gibt es sicher vier, fünf Klubs, die in der Super League spielen könnten.

Sind Sie eigentlich ein Fussball-Romantiker?

Ja, durchaus. Als ich Präsident wurde, habe ich gesagt, dass mich Titel allein nicht interessieren. Ich will auch schönen Fussball sehen. Das Statement würde ich so nicht mehr machen (lacht). Der Erfolg steuert alles. Aber ich bin und bleibe zu einem gewissen Grad ein Romantiker. Das kommt auch in unserer Spielphilosophie zum Ausdruck.

Ich frage, weil einige Stadien in der Challenge League bei Romantikern hoch im Kurs sind.

Ja, das stimmt. Zum Beispiel das Stadion in Baulmes, wo wir gegen Le Mont spielten. Zwischen Wäldern und Wiesen, nebenan grasen die Kühe. Das ist schon Fussball-Romantik pur. Oder in Wohlen, wenn das Stadion voll ist.

Wie steht es eigentlich um Ihr eigenes Stadion-Projekt?

Das Grossprojekt mit zwei Wohntürmen, Sozialwohnungen und dem Stadion in der Mitte ist auf gutem Weg. Aber logisch, wir leben in der Schweiz, es gibt zahlreiche Vorschriften, einen langwierigen Bewilligungsprozess. Es ist ein steiniger Weg. Wenn alles gut läuft, können wir das Stadion 2021 eröffnen.

Wie wichtig ist das für den FCZ?

Überlebenswichtig. Genauso wie für die Grasshoppers. Beide Klubs sind nur Mieter im Letzigrund. Die ganze Vermarktung, das Catering – das alles läuft übers Stadionmanagement, und das gehört der Stadt. Andere Klubs machen mit diesen Bereichen mehrere Millionen Umsatz. Zudem würde es mehr Zuschauer geben. Ich rechne mit 40 bis 50 Prozent mehr Zuschauern.

Auch dann würden Sie noch weit hinter Ihrem morgigen Konkurrenten, dem FC Basel, herhinken.

Ja. Darum beneide ich die Basler auch. Die Stellung, die der Verein in der Stadt geniesst, ist einzigartig in der Schweiz. Fast wie in der Bundesliga.

Freuen Sie sich eigentlich auf Ihre persönliche Rückkehr nach Basel?

Ich war oft im St. Jakob-Stadion, bis ich einmal aus persönlichen Gründen verhindert war. Ausgerechnet dann gewannen wir in Basel. Die Stimmung in diesem Stadion mit 30 000 Zuschauern ist immer etwas Besonderes.