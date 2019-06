Er sei am Dienstagabend nach kurzer Krankheit gestorben, teilte der schwedische Fussballverband am Mittwochmorgen mit. Johansson wurde 89 Jahre alt.

Der Verband würdigte Johansson als den grössten Anführer des schwedischen Fussballs überhaupt. Die FIFA kündigte an, ihren ehemaligen Vize-Präsidenten an diesem Mittwoch beim Kongress des Fussball-Weltverbandes in Paris zu ehren.

Johansson war von 1990 bis 2007 UEFA-Präsident. 1998 unterlag er gegen Sepp Blatter bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten. 2007 verlor Johansson in Düsseldorf auch die Kampfabstimmung gegen Michel Platini um den UEFA-Chefposten.