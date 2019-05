Ricardo Rodriguez dagegen wird mit Milan erneut nicht in der Königsklasse mittun. Die Milanisti gewannen in der letzten Runde der Serie A in Ferrara 3:2, aber sie blieben hinter dem viertplatzierten Stadtrivalen Inter, der sich den Platz in der Champions League auf dramatische Weise mit einem 2:1-Heimsieg gegen Empoli sicherte.

Beim Stand von 1:0 für Inter vergab der Argentinier Mauro Icardi, Inters bester Torschütze, nach einer Stunde einen Foulpenalty. Eine Viertelstunde vor Schluss glich Empoli, bei dem Dimitri Oberlin nicht zum Einsatz kam, aus. Bei diesem Zwischenstand lag Milan vor Inter. Aber der Belgier Radja Nainggolan schoss nach 81 Minuten das entscheidende Tor, indem er den Abpraller nach einem Pfostenschuss verwertete. Für Empoli bedeutete die Niederlage den Abstieg.

Milans Durststrecke wird immer länger. Letztmals waren die Mailänder in der Saison 2013/14 in der Champions League vertreten. In den letzten zwei Saison spielten sie mit mässigem Erfolg in der Europa League.

Telegramme und Rangliste

Sampdoria Genua - Juventus Turin 2:0 (0:0). - Tore: 84. Defrel 1:0. 91. Caprari 2:0.

Atalanta Bergamo - Sassuolo 2:1 (1:1). - Tore: 19. Berardi 0:1. 35. Zapata 1:1. 53. Gomez 2:1. 65. Pasalic 3:1. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 45. Rote Karte gegen Berardi (Sassuolo/Unsportlichkeit). 83. Gelb-rote Karte gegen Magnanelli (Sassuolo).

SPAL Ferrara - Milan 2:3 (1:2). - Tore: 18. Calhanoglu 0:1. 23. Kessie 0:2. 28. Vicari 1:2. 53. Farès 2:2. 64. Kessie (Foulpenalty) 2:3. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez.

Roma - Parma 2:1 (1:0). - Tore: 35. Lorenzo Pellegrini 1:0. 86. Gervinho 1:1. 69. Perotti 2:1.

Inter Mailand - Empoli 2:1 (0:0). - Tore: 51. Keita 1:0. 76. Traoré 1:1. 81. Nainggolan 2:1. - Bemerkungen: Empoli ohne Oberlin (Ersatz). 61. Torhüter Dragowski (Empoli) hält Foulpenalty von Icardi.

Fiorentina - Genoa 0:0. - Bemerkungen: Fiorentina mit Edimilson Fernandes.

Cagliari - Udinese 1:2 (1:0). - Tore: 18. Pavoletti 1:0. 59. Hallfredsson 1:1. 69. De Maio 1:2. - Bemerkungen: Udinese ohne Behrami (verletzt).

Rangliste: 1. Juventus Turin 38/90 (70:30). 2. Napoli 38/79 (74:36). 3. Atalanta Bergamo 38/69 (76:46). 4. Inter Mailand 38/69 (57:33). 5. AC Milan 38/68 (55:36). 6. AS Roma 38/66 (66:48). 7. Torino 38/63 (52:37). 8. Lazio Rom 38/59 (56:46). 9. Sampdoria Genua 38/53 (60:51). 10. Bologna 38/44 (48:56). 11. Sassuolo 38/43 (53:59). 12. Udinese 38/43 (39:53). 13. SPAL Ferrara 38/42 (44:56). 14. Parma 38/41 (41:61). 15. Cagliari 38/41 (36:54). 16. Fiorentina 38/41 (47:45). 17. Genoa 38/38 (39:57). 18. Empoli 38/38 (51:70). 19. Frosinone 38/25 (29:69). 20. Chievo Verona 38/17 (25:75).