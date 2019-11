Freude bei Türkei und Frankreich

Zuletzt hatte die Türkei mit Island stets Mühe bekundet. Die letzten drei Begegnungen gingen allesamt zu Gunsten der Nordländer aus. Auch in der neusten Auflage im Duell mit dem Angstgegner taten sich die Türken schwer, retteten diesmal allerdings ein Remis über die Ziellinie. Die besten Möglichkeiten, eine vorzeitige Entscheidung zu erzwingen, entsprangen für das Heimteam jeweils dem Zufall. Nach 53. Minuten war es Captain Burak Yilmaz, der den Isländer Abwehrverbund mit einem missglückten Flankenball überraschte und die Latte traf. In der Nachspielzeit der Partie tat ihm dies Yusuf Yazici gleich. Auch er traf beim Versuch, den Ball in die Mitte zu flanken, die Latte.

Allerdings fanden auch die Gäste über weite Strecken der Partie offensiv nicht statt. Erst in der Schlussphase drückte das Team von Erik Hamren mit Vehemenz auf den einen Treffer, der Island das Tor zur EM-Endrunde offen gelassen hätte. In der 83. Minute verpassten der zuvor eingewechselte Hordur Magnusson und Gylfi Sigurdsson den Führungstreffer innerhalb weniger Sekunden per Kopf nur knapp.

Island wurde bei seinem Unterfangen, einen Sieg aus der Türkei mitzunehmen, von zwei Verletzungen zurückgeworfen. Bereits nach 24 Minuten musste Angreifer Alfred Finnbogason die Partie aufgrund einer Handgelenks-Verletzung verlassen, nach einer Stunde ereilte Arnor Traustason das gleiche Schicksal. Nationaltrainer Hamren bleibt damit der Umweg über die Playoffs, um zu erreichen, was Vorgänger Heimir Hallgrimsson zwei Mal in Folge geschafft hatte: Island an eine Endrunde zu führen.

Das Aus von Island freute auch Weltmeister Frankreich. Das Team von Didier Deschamps stand dank dem 0:0 in Istanbul bereits vor Anpfiff der eigenen Partie gegen Moldawien neben der Türkei sicher als EM-Teilnehmer 2020 fest.

Telegramme und Ranglisten:

Türkei - Island 0:0. - Istanbul. - SR Taylor (ENG). - Bemerkung: 53. Lattenschuss Yilmaz (Türkei). 91. Lattenschuss Yazici (Türkei).

Resultate. Donnerstag: Türkei - Island 0:0. Frankreich - Moldawien 18.00. Albanien - Andorra 20.45.

Rangliste: 1. Türkei* 9/20 (16:3). 2. Frankreich* 8/19 (21:5). 3. Island 9/16 (12:10). 4. Albanien 8/12 (14:10). 5. Andorra 8/3 (1:16). 6. Moldawien 8/3 (2:22).

* für EM-Endrunde qualifiziert