Das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen hat seine komfortable Ausgangslage in der Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich verspielt und muss in die Barrage. Vier Tage nach dem 1:2 in Schottland kam das Team von Martina Voss-Tecklenburg in Polen nicht über ein 0:0 hinaus.

Ein Sieg hätte beim Gruppendritten in Mielec im letzten Spiel für den 1. Platz gereicht. Diesen verpassten die Schweizerinnen trotz mehrerer hochkarätiger Chancen. Unter anderem scheiterten die Teamleaderinnen Ana Maria Crnogorcevic und Ramona Bachmann in der zweiten Halbzeit freistehend vor dem polnischen Tor.

Der Schweiz entglitt der Gruppensieg auch deshalb, weil Schottland gleichzeitig in Albanien 2:1 gewann. Vor dem missglückten Finish hatten die Schweizerinnen alle sechs Spiele in der Fünfergruppe gewonnen. Immerhin: Als eine der besten vier Zweiten können sie sich via Barrage noch für die Endrunde im nächsten Sommer qualifizieren. Allerdings gibt es dort nur noch ein Ticket zu holen.

Die möglichen Gegner in der Barrage im Oktober sind Belgien, Dänemark und die Europameisterinnen aus der Niederlande, die den Gruppensieg im letzten Spiel gegen Norwegen aus der Hand gaben. Gespielt wird im K.o.-System, benötigt werden also zwei Siege. Die Auslosung findet am Freitag statt.