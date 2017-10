Wie Italiens Lehrgang für Fussballtrainer bekannt gab, stieg die Roma-Legende aus dem Kurs aus. Totti sei es wegen anderweitigen Verpflichtungen nicht möglich gewesen, die Kurse regelmässig zu besuchen. Aus Respekt vor seinen Kollegen habe der 41-Jährige die Chance, Trainer zu werden, deshalb vorerst aufgegeben.

Italiens Trainerverband (AIAC) erklärte in einem Statement, man würde sich freuen, Totti in der Zukunft wieder begrüssen zu dürfen. Der Angreifer hatte im Sommer nach 25 Spielzeiten bei der AS Roma seine Karriere beendet. 2001 war Totti mit den Römern Meister geworden, 2006 feierte er mit Italien den Weltmeistertitel.