«Forza Marco» – Der Tessiner Ständerat soll Milliardäre und Bergbauern zusammenbringen

Ueli Maurer ist eine Instanz in der SVP. Und das nicht, weil er der amtsälteste Bundesrat ist. Sondern vielmehr, weil er die Partei zwölf Jahre lang führte. Er «chrampfte», war jeden Abend unterwegs und gründete zwischen 1996 und 2008 zwölf neue Kantonalparteien sowie 600 lokale Sektionen. Maurer machte die SVP damit zu einer Bewegung. Also das, wonach heute alle Parteien streben.

Und so lernte er auch Marco Chiesa kennen. «Ich habe ihn mit entdeckt», sagte Ueli Maurer am Rande der Delegiertenversammlung der SVP in Brugg. Chiesa sei ihm schon vor 15 Jahren aufgefallen, als dieser noch kein politisches Mandat innehatte. Denn der Tessiner habe ein gutes Gefühl für die Menschen und die Parteibasis, habe Charme und sei hartnäckig in den wichtigen Themen, so Maurer. Und weil man eine Partei eben nicht wie ein Unternehmen führen könne, sondern vor allem motivieren müsse, sei Chiesa der ideale Präsident. Er habe die Fähigkeit, Milliardäre und Bergbauern zusammenzubringen. In der SVP keine unwesentliche Eigenschaft.

«Glücksfall Chiesa» macht die Delegierten happy

Was Maurer sagt, sagen am Samstag in Brugg viele über Chiesa. «Ich bin happy», so der Solothurner Nationalrat Walter Wobmann. Sein Ratskollege Mike Egger (SG) lobt Chiesas Authentizität: «Er wird sich treu bleiben und die Leute begeistern.» Und Caspar Baader, der einstige Fraktionschef und Präsident der Findungskommission, hält fest: «Chiesa ist ein Glücksfall.» Er könne helfen, die SVP in der Romandie zu stärken, denn Chiesa spreche perfekt französisch. Chiesa soll die Partei auch verjüngen. Und natürlich sei er Garant dafür, dass die Ablehnung des Rahmenabkommens zu oberst auf der Agenda der Partei bleibe. Vor allem aber: Chiesa ist Tessiner. «Wer könnte den Kampf für die Unabhängigkeit besser verkörpern? Als Tessiner kennt er die Probleme mit der Zuwanderung», sagt Egger.