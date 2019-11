Finalissima erzwungen: Dänemark erfüllt Pflicht gegen Gibraltar

Trotz drückender Überlegenheit und frühem 1:0 kam das Team des Norwegers Age Hareide gegen den Aussensiter erst nach der Pause in Fahrt. Robert Skov, Teamkollege und Konkurrent des derzeit verletzten Steven Zuber bei Hoffenheim, stand mit einer Doublette (12./64.) am Ursprung des dänischen Erfolgs. Nach 12 Minuten profitierte der 23-Jährige von einem missglückten Abwehrversuch von Gibraltars Goalie Kyle Goldwin und mehreren Slapstick-Einlagen im Strafraum der Gäste, beim 2:0 traf er per Schlenzer aus kurzer Distanz.

Bis zur Pause stemmte sich der krasse Aussenseiter Gibraltar erfolgreich gegen eine weitere Kanterniederlage, wurde mit dem Wiederanpfiff allerdings kalt geduscht. Innert sechs Minuten stellte Dänemark - begünstigt von Fehlern des Underdogs - von 1:0 auf 3:0.

Für die Dänen ist nach der erfüllten Pflichtaufgabe die Ausgangslage für das abschliessende Gruppenspiel in Irland am Montag klar: verlieren verboten. Mit einem Remis wären die Dänen auf Kosten Irlands sicher an der EM-Endrunde 2020 dabei, bei einer Niederlage müssten sie auf einen Ausrutscher der Schweiz in Gibraltar hoffen.

Telegramm:

Dänemark - Gibraltar 6:0 (1:0)

Kopenhagen. - SR Vad (HUN). - Tore: 12. Skov 1:0. 47. Gytkjaer 2:0. 65. Skov 4:0. 85. Eriksen 5:0. 94. Eriksen 6:0.

Dänemark: Schmeichel; Wass, Jörgensen, Kjaer, Larsen (78. Christensen); Delaney, Schöne (54. Höjbjerg); Skov, Eriksen, Braithwaite (54. Dolberg); Gytkjaer.

Gibraltar: Goldwin; Sergeant, Roy Chipolina, Joseph Chipolina, Olivero; Badr (65. Hernandez), Mouelhi (65. Barnett); Casciaro, Walker, Britto; De Barr (72. Styche).

Verwarnungen: 14. Olivero (Foul). 26. Joseph Chipolina (Foul).