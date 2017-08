Es war eine ereignisreiche Woche für den FC Basel: Es galt das frustrierende 1:1 vom letzten Wochenende gegen den FC Lugano zu verdauen und bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase auf Losglück zu hoffen. „Eine sehr schwierige, aber auch eine sehr attraktive Gruppe“, meint Trainer Raphael Wicky zur Auslosung mit Manchester United, Benfica Lissabon und ZSKA Moskau. Der FC Basel will mehr als nur mitspielen: „Das Ziel muss sein, europäisch zu überwintern“, sagt Wicky: „Wir wollen unsere Gegner ärgern.“ Dass der FC Basel dazu durchaus in der Lage ist, bewies er 2011: Dank eines 2:1-Siegs gegen Manchester United gelang der Einzug in die Achtelfinals – Manchester United musste in die Europa League. „An einem guten Tag kann man in Europa viele Teams schlagen“, sagt Wicky.