ZSKA hat eine sehr alte Verteidigung. Ein Vorteil für den FCB?

Die Verteidiger von ZSKA Moskau sind zwar nicht mehr die Schnellsten, aber im Fussball ist auch Erfahrung sehr wichtig. Und die haben sie. Kommt hinzu, dass sie sehr gross und kräftig sind. Das sind richtige russische Bären. Gegen YB hat man gesehen, dass sie extrem abgezockt sind. Die wissen, was sie zu tun haben, werden auch in brenzligen Situationen kaum nervös. Das wird ein sehr schwieriges Auswärtsspiel.

Der junge FCB-Angriff müsste aber mit schnellen Gegenstössen Mittel finden, um diese Abwehr zu knacken. Denken Sie nicht auch?

Ich glaube absolut an unsere jungen Spieler, sonst würden sie nicht bei uns spielen. Und ja, unser Angriff ist sehr jung. Zugleich hat jeder dieser Spieler um die 40, 50 Partien in der höchsten Liga, ob das nun in der Schweiz sei oder in Österreich, in den Beinen. Das ist unser Konzept. Wir vertrauen diesen Jungs und sie werden es gut machen, da bin ich mir sicher.