Seit Donnerstag ist der FC Basel wieder komplett. Dann sind mit den Schweizern auch die letzten Nationalspieler von ihren Reisen zurückgekehrt und konnten wieder in den Trainingsalltag einsteigen.

Also hat Raphael Wicky immerhin zwei normale Trainingseinheiten und ein Footing am Samstagmorgen in Lugano, um die Verfassung seiner Spieler zu sehen und deren geistigen Zustand zu spüren. Denn nicht für alle war die WM-Qualifikation erfolgreich. So verpassen beispielsweise Tomas Vaclik und Marek Suchy mit Tschechien, Mohamed Elyounossi mit Norwegen und Taulant Xhaka mit Albanien die WM definitiv. Und die Schweizer Michael Lang und Manuel Akanji müssen den Weg über die Barrage auf sich nehmen.

Aber nicht nur dort ist Wicky gefragt. Denn mit dem abgelehnten Rekurs gegen die Sperre von Eder Balanta ist klar, dass gleich drei potentielle Startelf-Spieler fehlen. Dies, weil neben dem verletzten Ricky van Wolfswinkel auch Taulant Xhaka fehlen wird. Er hatte sich gegen GC die vierte gelbe Karte abgeholt und ist zum Zuschauen gezwungen.

Gleich drei Teamstützen fehlen

Xhakas Ausfall bedeutet auch, dass Wicky in der Defensive erneut umstellen muss. Der Albaner ersetzte in Zürich den angeschlagenen Balanta im Zentrum der Dreierkette. Durch deren beider Ausfall für das Spiel in Lugano darf angenommen werden, dass Wicky auf das unter Fischer bewährte System mit Vierkette - dem 4-2-3-1 - zurückgreifen wird. Auch, weil Wicky betont: «Wir wollen umstellen können. Wir haben immer gesagt, dass wir da flexibel sein wollen.»

Doch der FCB-Trainer eröffnet auch noch eine weitere Option: «Es wäre auch eine Möglichkeit Lang auf dieser Position in der Dreierkette spielen zu lassen. Er hat das in der Vorbereitung auch schon 1-2 Mal gemacht.» Nur ist diese eher weniger denkbar, da Langs Qualitäten gegen einen Gegner, den Wicky als «sehr kompakt und solid» bezeichnet, und als ein Team, «das daher die Räume im Mittelfeld extrem eng macht», auf den Aussenbahnen gebraucht werden dürften.

Weniger Spekulation-Freiraum lässt der FCB-Coach auf der Sechsenposition: «Serey Die wird spielen. Er musste sich im Quali-Spiel nach einem Schlag auf die Wade zwar auswechseln lassen, ist aber wieder komplett fit.»

Ajeti vor Comeback

Dies gilt auch für Dimitri Oberlin. Er wurde am Samstag krankheitsbedingt von der U21-Nati nach Hause geschickt, konnte seit Mittwoch aber wieder joggen. «Trotzdem überlegt man sich natürlich immer, wie es kräftemässig aussieht, wenn einer ein paar Tage krank war.»

Ob Oberlin nun fit genug ist oder nicht: es darf damit gerechnet werden, dass Albian Ajeti im Sturm beginnen wird. Er und Cedric Itten sind die einzigen beiden Neuner im Kader, wie Wicky sagt. Und auch wenn Ajeti bis zum Anpfiff am Samstagabend gerade mal zwei Trainings und ein Footing mit der Mannschaft absolviert haben wird, wäre es in den Augen des Trainers kein Problem, ihn gleich aufzustellen: «Das reicht, weil er ja auch kein ganz Fremder ist. Er kennt hier alles. Daher habe ich keine Bedenken und es ist sicher eine Möglichkeit, dass er spielt.»

Ungeachtet dessen wer am Ende zum Handkuss kommt, ist die Vorgabe klar: Die Basler brauchen die drei Punkte. Denn: «Wir haben acht Punkte Rückstand auf YB», rechnet Wicky vor und fügt an: «Das ist zu viel.»