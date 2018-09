Während im Jahr 2018 die ganze Fussball-Schweiz von YB dominiert wird, leistet ein kleines Dorf am Fusse der Alpen weiterhin Widerstand. Was in den Asterix-Comics die Gallier sind, ist in der Super League der FC Thun.

Am Samstag nimmt das grosse YB einen neuerlichen Anlauf, die Stockhorn Arena einzunehmen. Der Underdog hat sich aber geschworen, den übermächtigen Hauptstadtklub erneut zu ärgern. «Wir haben YB schon vergangenes Jahr die erste Niederlage zugefügt und wollen das jetzt wiederholen», sagt Dejan Sorgic selbstbewusst.

Der 1,77 m kleine Angreifer übernimmt im gallischen Dorf die Rolle des Asterix. Dank seiner Schnelligkeit und Cleverness erzielte Sorgic schon fünf Saisontore. Der 29-Jährige führt damit nicht nur die Torschützenliste an, er hat sich in seiner dritten Saison in Thun zu einer echten Leaderfigur entwickelt.

«Wenn ich Asterix bin, dann ist unser Captain Dennis Hediger Obelix», sagt Sorgic und lacht. Gut möglich, dass das Thuner Kraftpaket analog zu Obelix in jungen Jahren in einen Kessel mit Zaubertrank gefallen ist. Die Mixtur, welche den Galliern im Comic übermenschliche Kräfte verleiht, wird von Druide Miraculix hergestellt.

Die Ingredienzien des Zaubertranks

In Thun teilen sich diese Rolle Sportchef Andres Gerber und Trainer Marc Schneider. Nur sie kennen die genaue Erfolgsrezeptur, doch Asterix – alias Sorgic – verrät ausgerechnet vor dem Aufeinandertreffen mit YB – «den Römern» – einige der Ingredienzien.