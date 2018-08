Gerade ist die Sonne über den Horizont gestiegen, als der Teambus des FCB um kurz nach 7 Uhr am Flughafen Basel-Mülhausen eintrifft. Es ist der frühe Start einer Reise in den Süden, auf die Ferieninsel Zypern, wo der FCB am Donnerstagabend um den Einzug in die Europa League spielt. Doch es steht weit mehr auf dem Spiel.

«Ich will nicht den maximalen Druck aufsetzen, aber es ist schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel», sagt Captain Fabian Frei. Weil es um viel Geld gehe für den Verein, rund 10 Millionen Franken winken dem Klub. Ein stattlicher Anteil davon dürfte als Prämien für die Spieler ausgeschüttet werden. Kommt hinzu, dass das Kader der Basler nur mit Meisterschaft und Cup kaum bei Laune zu halten wäre.

Tückische Ausgangslage

Ein Kader, das in den wenigen verbleibenden Stunden, die das Transferfenster noch offen ist, noch Zuwachs bekommen könnte. Sportchef Marco Streller tritt die Reise nach Larnaka, wo die Mannschaft gegen Mittag landet, gar nicht erst an.

Das liegt nicht an seiner Flugangst, sondern daran, dass er für Marcel Koller noch einen gestandenen Offensivmann unter Vertrag nehmen soll. Der FCB-Trainer sagt: «Er ist voll am Arbeiten. Versprechen können wir aber noch nichts, da wir nicht wissen, ob es aufgeht.»