Europacup-Finalturniere angeblich fixiert

Dies sollen die Ergebnisse von am Montag geführten Gesprächen zwischen Klubs und der UEFA sein, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf eine ungenannte Quelle. Die UEFA hat dazu vorerst nicht Stellung genommen.

Vor den "Finalturnieren" würden jedenfalls wie geplant noch die vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele bestritten werden.

In der Champions League ginge es danach in der portugiesischen Hauptstadt ab 10. August jeweils in einem Spiel mit den Viertelfinals weiter, die Halbfinals würden am 18. und 19. August gespielt, der Final am 23. August.

Geplant seien die Partien ohne Publikumsbeteiligung, doch die UEFA möchte sich je nach Entwicklung der Coronavirus-Pandemie da noch eine Option offenlassen.

Basel gastiert wohl erneut in Deutschland

In der Europa League soll nach einem ähnlichen Format gespielt werden, und zwar in Deutschland. Die Austragungsstädte für das "Final Eight" mit sehr wahrscheinlich dem FC Basel sollen Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln sein.

Basel ist als einziger Schweizer Klub im Europacup noch vertreten, nach dem 3:0-Auswärtssieg in Frankfurt im Achtelfinal-Hinspiel ohne Zuschauer wurde auch der Europa-League-Wettbewerb im März unterbrochen. Auch das Rückspiel wäre in Frankfurt vorgesehen gewesen.

Der Super Cup zwischen Champions-League- und Europa-League-Gewinner soll am 24. September in Budapest gespielt werden.