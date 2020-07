Ein eventuell nutzloser Auswärtspunkt für den FCB

Der Neuling gehört in dieser Saison zu den Stolpersteinen der Mannschaft von Trainer Marcel Koller. Genau wie Leader YB haben es die Basler gegen die Servettiens auf eine Bilanz von "nur" 5:5 Punkten gebracht. Der nun resultierende Rückstand von acht Punkten auf die Berner ist in den verbleibenden vier Runden realistischerweise nicht mehr wettzumachen. Kurz vor Schluss wurde Basels bester Goalgetter Arthur Cabral mit einer - sehr strengen - Gelb-roten Karte des Feldes verwiesen. Nächste Woche wird der Brasilianer im Schlagerspiel in St. Gallen nicht dabei sein.

Aussenverteidiger Anthony Sauthier beging nach knapp 20 Minuten in einer nicht sehr gefährlichen Situation an der Grundlinie gegen Afimico Pululu ein Foul, wie es einem Captain und Routinier niemals passieren dürfte. Samuele Campo verwertete den Penalty. Sauthier hob damit den Vorteil auf, den sich die Servettiens mit der frühen Führung verschafft hatte. Stürmer Grejohn Kyei, der noch in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden musste, hatte nach neun Minuten von der Strafraumgrenze mit einem unhaltbaren Flachschuss via Pfosten getroffen.

In der zweiten Halbzeit spielten die Mannschaften zeitweise mit offenem Visier. Die kurz aufeinanderfolgenden Tore von Alex Schalk und Innenverteidiger Omar Alderete waren sehenswert. Ein 4:4 hätte das Geschehen besser wiedergegeben.

Telegramm

Servette - Basel 2:2 (1:1)

1000 Zuschauer. - SR Piccolo. - Tore: 9. Kyei (Schalk) 1:0. 19. Campo (Foulpenalty) 1:1. 58. Schalk (Koné) 2:1. 62. Alderete (Frei) 2:2.

Servette: Frick; Sauthier (59. Monteiro), Rouiller, Sasso, Vouilloz; Stevanovic, Ondoua, Cognat (85. Cognat), Imeri (59. Ricky); Kyei (31. Koné), Schalk (85. Ajdini).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Van der Werff; Frei, Xhaka (80. Ramires); Stocker (76. Van Wolfswinkel), Campo, Pululu (76. Tushi); Cabral.

Bemerkungen: Servette ohne Routis, Tasar, Iapichino, Severin und Gonçalves (alle verletzt). Kyei verletzt ausgeschieden. Basel ohne Zuffi, Petretta und Riveros (alle verletzt). 83. Gelb-rote Karte gegen Cabral (Foul). Verwarnungen: 37. Alderete (Foul), 43. Sauthier (Foul), 45. Imeri (Foul), 61. Cognat (Foul), 61. Cabral (Reklamieren), 73. Schalk (Foul).