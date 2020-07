Ein entscheidender Punkt für Thun?

Den FC Thun trennten gegen Basel Zentimeter vom sechsten Heimsieg in Folge - und zwar mehrmals. In der 87. Minute war es mit Ridge Munsy dem besten Torschützen der Berner Oberländer in dieser Saison vorbehalten, auch die letzte grosse Chance zum Siegtreffer knapp neben das Tor von Basels Djordje Nikolic zu setzen. Der 31-Jährige hatte von einem Stellungsfehler von Raoul Petretta profitiert, gegen den aus dem Tor eilenden Nikolic allerdings zu überhastet abgeschlossen und den Ball so am Pfosten vorbei manövriert. Selbst aus einer zwanzigminütigen Überzahl nach einer harten Gelb-Roten Karte gegen Omar Alderete konnten die Thuner keinen Profit schlagen.

Das Heimteam konnte sich aufgrund mangelnder Effizienz für einen weiteren starken Heimauftritt nicht voll belohnen, geht aber dennoch mit einem Vorteil gegenüber dem FC Sion in das Fernduell um den Barrage-Platz am letzten Spieltag. Die Mannschaft von Marc Schneider startet mit einem Punkt Vorsprung gegenüber den Wallisern in die 36. Runde, die Thun nach Zürich zum FCZ und Sion zum Duell mit Servette nach Genf führt. Was dieses abschliessende 0:0 in Thun wert war, wird sich daher erst am Montag zeigen.

Der Fokus des FC Basel dürfte nach dem 0:0 im Berner Oberland endgültig nicht mehr auf der Super League liegen. Der 3. Platz ist dem FCB nicht mehr zu nehmen, Rang 2 für das Team von Marcel Koller nicht mehr zu erreichen. Das Heimspiel gegen Luzern dürfte in Anbetracht des Achtelfinal-Rückspiels in der Europa League, das Basel am Donnerstag gegen Eintracht Frankfurt austragen wird, in Basel kaum mehr von Bedeutung sein.

Telegramm:

Thun - Basel 0:0

1000 Zuschauer. - SR Bieri.

Thun: Faivre; Glarner, Havenaar, Stillhart, Hefti; Bertone; Karlen (83. Ahmed), Hasler; Castroman (72. Tosetti); Rapp, Munsy.

Basel: Nikolic; Widmer, Cömert, Alderete, Riveros (70. Petretta); Xhaka, Van der Werff; Van Wolfswinkel (65. Oberlin), Campo, Stocker (79. Tushi); Cabral (65. Ademi).

Bemerkungen: Thun ohne Kablan (verletzt). Basel ohne Frei (gesperrt), Omlin, Zuffi, Pululu und Ramires (alle verletzt). 28. Lattenschuss Hefti. 70. Gelb-Rote Karte Alderete (Foul). Verwarnungen: 43. Cabral (Foul). 66. Alderete (Foul). 81. Oberlin (Foul). 90. Campo (Foul). 92. Van der Werff (Foul).