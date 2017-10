Der Waadtländer hütete zwischen 1952 und 1960 21 Mal das Tor der Schweizer Nationalmannschaft. Er stand an der Weltmeisterschaft 1954 in Bern viermal im Tor. So auch bei der denkwürdigen 5:7-Niederlage im Viertelfinal gegen Österreich, als die Schweiz eine 3:0-Führung preisgab. Parlier hatte in der "Hitzeschlacht" auf der Pontaise in Lausanne einen Hitzeschlag erlitten.