Drei Infizierte im Schweizer U21-Team

Neben den drei Spielern, die keine Symptome zeigen und sich in Isolation befinden, sind alle anderen Mitglieder der Delegation negativ getestet worden.

Abklärungen mit dem kantonsärztlichen Dienst haben ergeben, dass nach aktuellem Stand keine weiteren Massnahmen erforderlich sind. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan am Donnerstag in Thun kann wie vorgesehen stattfinden.

In der letzten Phase der Qualifikation, die am Montag mit dem Spiel in Caen gegen Frankreich abgeschlossen wird, kann die Schweiz nun doch auf Noah Okafor zählen. Der Stürmer war vorerst wegen angeblich positiven Tests bei seinem Verein Salzburg nicht ins Berner Oberland gereist. Nach einer zweiten, negativ ausgefallenen Test-Reihe bei Österreichs Meister konnte sich Okafor mit Verspätung dem Team anschliessen.