Double geholt: Bayern München gewinnt auch den deutschen Cup - es ist der 50. nationale Titel

Vor einer traurig anmutenden Kulisse im praktisch leeren Berliner Olympiastadion sorgten im Cupfinal ausschliesslich die Bayern für die Highlights. Die Mannschaft von Hansi Flick lieferte gegen ein überfordertes Bayer Leverkusen ein nächstes Müsterchen ihrer Überlegenheit im deutschen Fussball-Geschäft. Eine Viertelstunde hielt Leverkusen, das zum ersten Mal seit elf Jahren wieder in einem Cupfinal zugegen war, dem Druck der Bayern stand, ehe der abwanderungswillige David Alaba (16.) und Serge Gnabry (24.) den Favoriten früh auf Kurs brachten.

Der von Peter Bosz trainierte Aussenseiter unterstützte die Bayern auf dem Weg zum zweiten Double in Folge nach Kräften. Vor der Pause offensiv aktionslos, fiel das 3:0 der Bayern in die beste Phase der Leverkusner - offeriert von Lukas Hradecky. Einen weiten Abschlag von Manuel Neuer drosch Robert Lewandowski in der 59. Minute mangels Alternativen aus über 30 Metern zentral auf das Bayer-Tor, wo Hradecky den Ball über die eigene Torlinie prallen liess. Aufgrund von Hradeckys Aussetzers blieb Sven Benders 1:3 vier Minuten später ebenso eine Randnotiz wie die beiden späten Tore durch Lewandowski (89.) und Kai Havertz (95./Handspenalty).

Der FC Bayern behält sich durch den Sieg in Berlin die Chance vor, diese aufgrund des Coronavirus sehr spezielle Saison zu einer der erfolgreichsten der Vereinsgeschichte werden zu lassen. Denn seit Hansi Flick die Bayern im November von seinem Vorgänger Niko Kovac übernommen hat, bewegen sie sich wieder in den Sphären, die sie sich im Bayern-Kosmos gewohnt sind. In 31 Spielen unter dem ehemaligen Assistenten von Bundestrainer Jogi Löw blieb der FCB nur drei Mal ohne Sieg, zuletzt beim 0:0 im damaligen Spitzenkampf gegen RB Leipzig in der 21. Runde der Bundesliga.

Ab August spielt Flicks Team in der Champions League um einen weiteren Titel - und das zweite Triple der Vereinsgeschichte. Der würde mit einem dritten Triumph in dieser Saison mit Übertrainer Jupp Heynckes gleichziehen, der die Bayern 2013 zu dieser Titel-Kombination führte.

Telegramm:

Bayer Leverkusen - Bayern München 2:4 (0:2). - Tore: 16. Alaba 0:1. 24. Gnabry 0:2. 59. Lewandowski 0:3. 64. Bender 1:3. 89. Lewandowski 1:4. 94. Havertz (Handspenalty) 2:4.