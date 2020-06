Dortmund spricht Lucien Favre das Vertrauen aus

Favre ist seit Sommer 2018 für den BVB tätig und führte die Borussia zweimal auf Platz 2 der Bundesliga. In der am Samstag zu Ende gehenden Saison war Favre in den deutschen Medien mehrmals in die Kritik geraten, zuletzt vor gut vier Wochen, als Dortmund das vorentscheidende Spitzenspiel um den Titel gegen Bayern München 0:1 verlor.