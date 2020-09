Donny van de Beek zu Manchester United

Der 23-jährige niederländische Nationalspieler unterschreibt in Manchester einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr. Gemäss britischen Medien sollen die Red Devils für van de Beek eine Ablösesumme in Höhe von knapp 40 Millionen Euro an Ajax entrichten.

Van de Beek ist der erste Neuzugang der United in diesem Sommer. Derzeit bereitet er sich mit dem Nationalteam der Niederlande auf die bevorstehenden Nations-League-Spiele gegen Polen und Italien vor. Für Ajax Amsterdam absolvierte er in den vergangenen fünf Jahren 118 Meisterschaftsspiele und erzielte 28 Tore. In der Champions League erreichte er 2019 mit der Mannschaft das Halbfinale, wo Ajax knapp an Tottenham Hotspur scheiterte.