Beide grossen Konkurrenten der Schweiz im Kampf um einen EM-Platz sind damit weiterhin ungeschlagen.

Eine Stunde bot Georgien im Parken in Kopenhagen dem Gastgeber Gegenwehr, ehe Kasper Dolberg mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 3:1 die Partie vorentschied. Der Stürmer von Ajax Amsterdam staubte erneut ab, nachdem er bereits in der 13. Minute nach einem Corner von Christian Eriksen und einer Kopfballverlängerung von Simon Kjaer, der später verletzt ausgewechselt werden musste, am richtigen Ort gestanden hatte und zum 1:0 traf.

Nachdem Georgien mit einem Konter zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen hatte, traf Eriksen zur erneuten Führung. Der Star von Tottenham Hotspur, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, verwandelte einen kleinlich gepfiffenen Foulpenalty zum 2:1. In der letzten halben Stunde setzte das Team von Age Hareide zur Kür an und traf noch zweimal. Für Dänemark war es das 20. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage.

Wesentlich schwerer tat sich Irland gegen den krassen Aussenseiter Gibraltar. Gegen den auf dem Papier schwächsten Gegner der Gruppe kamen die Iren erneut nur zu einem knappen Sieg, das 2:0 durch Robbie Brady fiel erst in der Nachspielzeit. Die Führung des Heimteams war auf glückliche Art und Weise zustande gekommen. Gibraltars Verteidiger Joseph Chipolina lenkte in der 29. Minute einen Schuss von David McGoldrick ins eigene Tor ab. Dem Stürmer von Sheffield United wollte auch später sein erstes Länderspieltor nicht gelingen. In der 71. Minute traf er nur den Pfosten.

Irland führt die Tabelle mit zehn Punkten aus vier Spielen an, ohne spielerisch allerdings überzeugt zu haben. Zudem hat es schon zweimal gegen Gibraltar gespielt. In der nächsten Runde kommt es am 5. September in Dublin zum wegweisenden Spiel zwischen Irland und der Schweiz, die mit vier Punkten aus zwei Spielen in die Kampagne gestartet ist.

Telegramme und Rangliste

Dänemark - Georgien 5:1 (2:1)

Parken, Kopenhagen. - SR Schörgenhofer (AUT). - Tore: 13. Dolberg 1:0. 25. Lobschanidse 1:1. 30. Eriksen (Foulpenalty) 2:1. 63. Dolberg 3:1. 73. Poulsen 4:1. 93. Braithwaite 5:1.

Dänemark: Schmeichel; Ankersen, Kjaer (36. Mathias Jörgensen), Christensen, Stryger Larsen; Höjberg, Eriksen, Delaney; Skov (62. Wass); Poulsen (75. Braithwaite), Dolberg.

Georgien: Loria; Kakabadse, Kaschia, Grigalawa, Nawalowski (79. Dwali); Kankawa, Kwekweskiri, Parunaschwili (58. Papunaschwili); Kiteischwili (73. Lobjanidse), Gwilja, Lobschanidse.

Bemerkungen: Georgien mit Kakabadse (Luzern), ohne Charabadse (Zürich/Ersatz). 36. Kjaer verletzt ausgeschieden. 77. Pfostenschuss Ankersen. Verwarnungen: 29. Kankawa (Foul). 51. Kwekweskiri (Foul). 54. Gwilja (Foul). 64. Papunaschwili (Reklamieren).

Irland - Gibraltar 2:0 (1:0)

Dublin. - 36'281 Zuschauer. - SR Petrescu (ROU). - Tore: 29. Joseph Chipolina (Eigentor) 1:0. 93. Brady 2:0.

Irland: Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Stevens; Robinson (73. Brady), Hourihane, Hendrick, McClean; Hogan (66. Maguire), McGoldrick.

Gibraltar: Goldwin; Sergeant, Joseph Chipolina, Roy Chipolina, Annesley, Olivero; De Barr, Hernandez (76. Jolley), Pons (64. Britto); Walker, Casciaro (9. Bardon).

Bemerkungen: 71. Pfostenschuss McGoldrick. Verwarnungen: 25. Olivero (Foul). 68. Stevens (Foul).

Rangliste: 1. Irland 4/10 (5:1). 2. Dänemark 3/5 (9:5). 3. Schweiz 2/4 (5:3). 4. Georgien 4/3 (4:8). 5. Gibraltar 3/0 (0:6).