Der bei Hertha Berlin tätigte Ex-Bayern-Junior Mitchell Weiser erzielte in der 40. Minute den einzigen Treffer der Partie. Der 1,76 m grosse Aussenbahnspieler lupfte mit dem Kopf eine Flanke von Jeremy Toljan über Spaniens Keeper ins entfernte Eck.

Der Titel kommt einen Coup gleich, startete die U21 in Polen doch ohne grossen Kredit, weil mehr als eine Handvoll Spieler mit dem A-Team am Confed Cup in Russland engagiert ist. Dank einer couragierten, zweikampffreudigen und taktisch cleveren Vorstellung fand die technisch brillanten Spanier bis zuletzt keine Wege zum Torerfolg. Für Spaniens U21 war es im siebten Vergleich erst die zweite Niederlage gegen Deutschland.

Zwar drängten die Spanier Mitte der zweiten Halbzeit vehement auf den Ausgleich. Der Sieg der als Aussenseiter ins Turnier gestarteten Deutschen war gleichwohl nicht gestohlen. Gegen den bis dahin am überzeugendsten aufgetretenen spanischen Turnierfavoriten mit Atletico-Star Saul Niguez und Real-Stürmer Marco Asensio präsentierte sich die Equipe von Stefan Kuntz auf Augenhöhe, besass vor dem Seitenwechsel die besseren Möglichkeiten - unter anderem hatte Max Meyer den Ball vor dem 1:0 an den Aussenpfosten geköpfelt - und befreite sich in der zweiten Halbzeit erfolgreich aus einer energischen Druckphase der Spanier.

Die Deutschen bestätigten damit ihr fussballerisches Hoch auch im U21-Final. In Polen steigerte sich die Nachwuchs-Auswahl nach einem 0:1 zum Auftakt gegen Italien zum Titel, am Confed Cup in Russland kämpft die A-Elf um den Turniersieg. Gestandene Weltstars wie Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos, Özil und Thomas Müller geniessen derweil ihre Sommerferien.

Telegramm:

Deutschland - Spanien 1:0 (1:0)

Krakau (POL). - 15'000 Zuschauer. - SR Bastien (FRA). - Tor: 40. Weiser 1:0.

Deutschland: Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Haberer (83. Kohr); Weiser, Meyer, Arnold, Gnabry (81. Amiri); Philipp (87. Öztunali).

Spanien: Arrizabalaga; Bellerin, Mere (71. Williams), Vallejo, Jonny (51. Gaya); Niguez, Llorente (83. Mayoral), Ceballos; Asensio, Ramirez, Deulofeu.

Bemerkungen: 8. Kopfball an den Aussenpfosten von Meyer. Verwarnungen: 43. Niguez (Foul). 47. Arnold (Foul). 50. Haberer (Foul). 52. Stark (Foul). 54. Llorente (Unsportlichkeit). 78. Meyer (Unsportlichkeit). 89. Vallejo (Foul).