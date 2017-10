Am Donnerstag nämlich hat die Disziplinarkommission (DK) der Swiss Football League (SFL) unter Daniele Moro bekannt gegeben, wie Constantin für seinen Ausraster vom 21. September bestraft wird. Dieser hatte nach dem Spiel in Lugano den Teleclub-Experten Rolf Fringer tätlich angegriffen und mit Schlägen und Fusstritten malträtiert.

Die DK entschied, Constantin mit einer 14-monatigen Platzsperre und einer Busse von 100 000 Franken zu belegen. Sie taxiere das Vorgehen als überaus schwerwiegenden Verstoss gegen die Verhaltensregeln des Fussballverbandes, schrieb die SFL und hob in der Urteilsbegründung hervor, dass ein Klubpräsident in erhöhtem Mass verpflichtet sei, sich vorbildlich für Fairplay und Respekt einzusetzen. Constantin habe in diesem Fall diese Pflicht grob verletzt.

Die Platzsperre gilt für die Super League, die Challenge League, den Schweizer Cup und die Spiele der A-Nationalmannschaft. Das Verfahren gegen Constantins Sohn Barthélémy indes läuft noch. Dieser soll gegenüber Fringer Morddrohungen ausgesprochen haben.

Stadionzutritt ab sofort untersagt

Christian Constantin ist derweil ab sofort der Zutritt zu den Stadien, zum Spielfeld, zur technischen Zone, zur Mannschaftskabine sowie zur Mixed-Zone verwehrt. Er darf am Spieltag weder auf der Tribüne noch in irgendeinem anderen Stadionsektor Platz nehmen. Der Entscheid kann innert fünf Tagen beim Rekursgericht der SFL angefochten werden. Die Richter haben einem allfälligen Rekurs gegen die Platzsperre die aufschiebende Wirkung entzogen.

Die DK berücksichtigte bei ihrem Urteil auch, dass sie in der Vergangenheit schon mehrfach Disziplinarverfahren gegen den Walliser hatte durchführen müssen. Am 5. Dezember 2004 hatte Constantin am Ende des Spiels seiner Mannschaft in Kriens dem Schiedsrichter Markus von Känel das Bein gestellt.