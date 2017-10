Nach einer flotten Startviertelstunde flachte das Geschehen im Letzigrund vor etwas mehr als 15'000 Zuschauern ziemlich ab. In dieser Phase hatte Basel durch einen Weitschuss von Renato Steffen auch die beste Chance der Partie.

Im zweiten Spiel vom Samstag fielen alle vier Tore innert 30 Minuten in der ersten Halbzeit. Jene auf Seiten des FC Thun erzielte allesamt der Tessiner Stürmer Simone Rapp, Joël Geissmann hatte zwischenzeitlich für Lausanne verkürzt. Für Heimteam Lausanne setzte es nach sieben Spielen wieder einmal eine Niederlage ab. Wie letztmals am 19. August beim 2:5 hiess der Bezwinger der Waadtländer also Thun.

Super League. 13. Runde vom Samstag:

Zürich - Basel 0:0. Lausanne-Sport - Thun 1:3 (1:3). - Sonntag. 16.00 Uhr: Lugano - Luzern. St. Gallen - Grasshoppers. Young Boys - Sion.

Rangliste: 1. Young Boys 12/26. 2. Basel 13/22. 3. Zürich 13/21. 4. St. Gallen 12/18. 5. Grasshoppers 12/17. 6. Lausanne-Sport 13/16. 7. Thun 13/14. 8. Sion 12/13. 9. Luzern 12/11. 10. Lugano 12/9.