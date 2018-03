Von den 25 Austragungen seit der Überführung des Meistercups in die Champions League haben die Spanier zehn Mal den Titel geholt, fünf Mal die Italiener, vier Mal die Engländer, drei Mal die Deutschen und je einmal die Franzosen, Portugiesen und – man höre und staune – die Holländer dank Ajax Amsterdam.

Wenn nun heute in Nyon die Viertelfinals ausgelost werden, sind zwar mit Ausnahme von Manchester United die grossen Namen dabei, aber so richtig prickelnd ist es längst nicht mehr. Die meisten haben schon viel zu oft gegeneinander gespielt. So muss man bereits damit zufrieden sein, dass der FC Sevilla, in den letzten Jahren eine Grösse in der Europa League, in die Phalanx der grossen Tiere eingedrungen ist.

Serbelnde Deutsche

Wie immer in den letzten fünf Jahren haben die Spanier mit Titelverteidiger Real Madrid, dem FC Barcelona und eben dem FC Sevilla drei ihrer Teams in die Viertelfinals gebracht. Die Engländer sind durch Manchester City und Liverpool, wie die Italiener durch Juventus und die AS Roma, zwei Mal vertreten. Die in den letzten Jahren auf internationaler Klubbühne serbelnden Deutschen hoffen auf Bayern München.