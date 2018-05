«Wie soll man Millionen von Kindern erklären», fragten vor zwölf Jahren die Gazetten bang, «wie man so die Kontrolle über sich selbst verlieren kann?» Das muss man gar nicht erklären, man braucht bloss die Kinder zu schützen vor allen Kitschkommentaren.

Heute sollen doch – umgekehrt – die Kinder mal den Zeitungen erklären, dass der Gute im Spiel oder Film halt immer gewinnt am Ende. Blöd, wenn es wieder mit Real Madrid geschähe, diesem gewiss auch hasswürdigen Verein. Tröstlich, dass wenigstens einer wie Zinédine Zidane an der Seite das verdienen würde.

Cäsaren mit schlaffem Hintern

Der Mann spielte in der Sphäre der Kunst. Kunst ist das Gegenteil von Kitsch, auch im Fussball. Kunst hat andere Gesetze, als etwa Fussballmoderatoren am Fernsehen kennen. Kommentatoren leiden an einem Andrew-Lloyd-Webber-Syndrom: Ein Fussballspiel empfinden sie, wo nicht als Oper, dann gewiss als Musical. Zuckrig genug kann die Melodie zum Schlager gar nicht sein. Statt «Don’t cry for me Argentina» heulten sie in Berlin einfach «We cry for you, Zidane.»

Damals schon nannte man ihn einen müden gesättigten Mann, ohne Biss und Hunger nach mehr. Obwohl man damals schon wusste, wie zäh, wie eisern Zidane jeweils auf ein Turnier hin zu trainieren pflegte. Und diese Woche rügte man wieder Zidanes gesamtes Millionärs-Ensemble als «zu wenig hungrig». Damit aber spielt man dem Meister bloss in die Füsse.

Zidane rückt gern den Gegner in die Favoritenrolle: Paris St. Germain, Juventus Turin, Bayern München – alle standen sie in der Favoritenrolle. Und der schweigsame Sohn algerischer Berber meisterte sie alle. Ob er ein Taktikgenie ist, ist – wohl zu Recht – umstritten.

Im Quartier von Marseille

Aber er hat mehr Instinkt als Taktiker. Wie sollte er verlernt haben, was er nie lernen musste? Was er als Naturgabe seit Kindsbeinen an in den Füssen hatte – das haben noch viele –, aber auch in der Nase.

Zidanes Fussballkraft ist nach wie vor unverweichlicht vorhanden. Das ist schon eine Leistung bei den Luxus-Pussys des bis in die Sterilität hochgejazzten Klubfussballs der grossen Ligen. Im kies-staubigen Quartier von Marseille gegen alle Rotzbengel anzutreten oder vor ein paar Cäsaren mit schlaffen Hintern auf Nappaleder – was macht das schon für einen Unterschied?

Zidane kennt die Scheinheiligen, er ist als Fussballfunktionär irgendwo vielleicht auch einer (Katar!). Aber er weiss genau, wo alle Scheinheiligkeit zerschlagen wird.

Pelé ist ein Plüschbär geworden nach jahrelangem Fifa-Schaumbad. So viele Ex-Heroes sitzen gleich ihm hablich und mit Schmer ums Kinn in der Promiloge. Oder sie treiben Unfug als Narr wie Maradona. Zinédine kann sich eine Krawatte umbinden und bleibt doch der Strassenwolf. Fussball schreibt seine Geschichten immer wieder neu, wild, anarchisch.

Millimeter bis zum Versager

Aber ein Gesetz ist auch das nicht. Wie auch bei Zidanes Penalty im WM-Final gegen Italien – erinnern Sie sich? Ein paar Millimeter, und er hätte versagt. Buffon, Instinkt-Tier und abgekochter Schlaumeier, war in die rechte untere Ecke gesprungen, weil Zidane schon Portugals Ricardo dort erwischt hatte.

Manch einer hätte rechts hinaufgeschossen, nicht wahr? Ein Künstler aber schlenzt, braucht keinen Anlauf. War das blasiert? Nein. Das ist nur der Unterschied zwischen Klopfen und Kunst; es gibt keinen anderen.

Derweil kämpft sich im Staub und im Schmutz irgendwo ein anderer genialer Rotzlöffel empor. Und die Wette gilt: Später gefragt, wer sein Idol gewesen sei, wird er im Doppelpack den letzten Buchstaben des Alphabets nennen. Den einzigen Buchstaben, weswegen er dieses verdammte Alphabet überhaupt gelernt hat: «Zizou!»

«Wir sind Real Madrid, wir wollen immer mehr», hat Zidane diese Woche wieder mal gesagt. Was gäbe es indes noch mehr als dreimal galaktisch? Alle Franzosen kennen die Antwort: Auch über Galaktischen wölbt sich noch ein Himmel. Und dieser Himmel ist bleu.

Besonders intensiv blau in Katar, 2022. Da hatte «Zizou» schon mal vorsorglich eine fünfeinhalb Meter hohe Bronzestatue entfernen lassen, dank seiner Wüstenkontakte. «Coup de tête», hiess die Statue und thematisierte Zidanes Instinktausfall gegen Italiens Hühnerbrust Materazzi.