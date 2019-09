Die Mannschaft von Trainer Ciriaco Sforza liegt nur einen Punkt hinter den Grasshoppers und drei Verlustpunkte hinter dem Leader Lausanne-Sport, der am Sonntag in Vaduz spielt.

Zwei Tore vor fast 4000 Zuschauern auf der Schützenwiese erzielte der brasilianische Offensivspieler Carlos Silvio, der ab 2016 zwei Saisons in Winterthur gespielt hatte. Die Wiler demonstrierten ihre Überlegenheit auch noch mit einem Lattenschuss in der ersten Halbzeit. Für die Winterthurer, die am letzten Wochenende St. Gallen aus dem Cup eliminiert hatten, war es eine Ernüchterung.

Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen scheint Aarau den Tritt wieder gefunden zu haben. Das 3:1 vor 3200 Zuschauern im Brügglifeld gegen Schaffhausen war der zweite Sieg am Stück für die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen. Die Aarauer gerieten früh in Rückstand. Aber Goalgetter Stefan Maierhofer, der zuletzt umstritten gewesen war und in dieser Saison noch kein Spiel über 90 Minuten absolviert hatte, erzielte das 1:1 und das 3:1.

Telegramme und Rangliste

Aarau - Schaffhausen 3:1 (2:1). - 3206 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 14. Del Toro 0:1. 20. Maierhofer 1:1. 40. Mehidic 2:1. 59. Maierhofer 3:1.

Winterthur - Wil 0:3 (0:1). - 3900 Zuschauer. - SR Schärli. - Tore: 22. Silvio 0:1. 60. Rohner 0:2. 69. Silvio 0:3. - Bemerkungen: 39. Lattenschuss Fazliu (Wil).

Stade Lausanne-Ouchy - Chiasso 3:0 (2:0). - 400 Zuschauer. - SR Horisberger. - Tore: 5. Parapar 1:0. 31. Ndongo 2:0. 71. Ndongo 3:0. - Bemerkungen: 47. Pfostenschuss Marzouk (Chiasso). 77. Lattenschuss Marzouk. 50. Gelb-rote Karte gegen Amdouni (Stade Lausanne-Ouchy).

Rangliste: 1. Grasshoppers 7/14 (11:8). 2. Lausanne-Sport 6/13 (20:6). 3. Wil 7/13 (11:5). 4. Stade Lausanne-Ouchy 7/10 (12:9). 5. Aarau 7/10 (13:14). 6. Kriens 7/9 (8:14). 7. Schaffhausen 7/8 (8:11). 8. Winterthur 7/8 (8:16). 9. Vaduz 6/6 (9:9). 10. Chiasso 7/4 (6:14).